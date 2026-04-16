Slušaj vest

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Srbije Jagoda Lazarević, komesar sekcije Republike Austrije za Ekspo 2027 Beograd Filip Gadi i direktor kompanije Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić potpisali su danas Ugovor o učešću Austrije na toj specijalizovanoj izložbi koja će u Beogradu biti održana iduće godine.

Ugovor, potpisan u Ekspo plejgraudu, omogućiće realizaciju daljih operativnih koraka nastupa Austrije na Ekspu kao zvaničnog učesnika.

Lazarević je izjavila da će učešće Austrije na Ekspu biti izvanredna prilika da dodatno ojačamo naše bilateralne odnose i da obezbedimo još čvršću podršku Austrije na našem evropskom putu, kome smo, kako je rekla, apsolutno posvećeni.

Austrija važan partner

Ministarka je podsetila da je Austrija važan politički i ekonomski partner Srbije i tradicionalno jedan od vodećih stranih investitora u našoj zemlji.

- Obim naše trgovinske razmene raste, sarađujemo u brojnim oblastima, istorijski smo vezani, kulturološki smo vezani, ljudski smo vezani s obzirom na brojnu srpsku dijasporu koja živi već decenijama širom Austrije. Tako da, u svetlu pripreme za našu izložbu i tradicije Austrije da se uvek odlično predstavi sa prelepim paviljonima na prethodnim svetskim izložbama, verujem da će i ovaj naš događaj koji ćemo imati sledeće godine biti od strateškog interesa za Republiku Srbiju, ali i za ceo region - istakla je Lazarević.

Foto: MUST

Dodala je da će Ekspo biti prilika da pokažemo da smo vredni, marljivi, dobri, disciplinovani i da se pripremamo da u jednom momentu naš ulazak u Evropsku uniju bude realan.

- To će se svakako desiti pre ili kasnije. Do tada, pripremamo se za Ekspo, jačamo naše odnose sa Austrijom. Imaćemo priliku da posebno stavimo fokus na deo biznis programa, jer mislim da smo, bar tako austrijski podaci pokazuju, najvažniji ekonomski partner Austrije na Zapadnom Balkanu - rekla je Lazarević.

Velika prilika za Srbiju

Dodala je da je Ekspo izvanredna prilika da poradimo još intenzivnije na povezivanju naših poslovnih zajednica, na jačanju naših trgovinskih veza, na prisustvu austrijskih kompanija u upravo onim oblastima koje predstavljaju suštinski ključne stubove ekonomskog razvoja Srbije u narednom periodu.

- I tu vidim apsolutno jednu komplementarnost. Dobrodošle su nam sve inicijative - poručila je Lazarević.

Naglasila je da je gotovo 140 zemalja potvrdilo učešće na Ekspu.

- To znači da će Ekspo sledeće godine na evropskom tlu biti izvanredna prilika da se zemlje predstave u najboljem svetlu, ali i da imaju mogućnost da uspostave poslovne kontakte sa zemljama sa svih kontinenata, na čemu smo mi posebno zahvalni tim zemljama, ali i ponosni da ćemo u Beogradu sledeće godine, za nekih 13-14 meseci, imati svet u malom - konstatovala je ministarka.