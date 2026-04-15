Direktor kompanije Ekspo 2027 Beograd Danilo Jerinić rekao je danas da leks specijalis donet radi realizacije ove međunarodne izložbe ne dozvoljava relaksiranje nivoa kvaliteta izvođenja radova i materijala, i da objekti koji se grade za Ekspo 2027 moraju da prođu tehnički prijem kao i svi drugi objekti u Srbiji, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Jerinić je za RTS rekao da veliki događaji kao što su Ekspo izložbe - ili kao što su Olimpijske igre, evropska i svetska prvenstva - zahtevaju ogroman trud svih institucija i kompletne zajednice.

- Ta "privremenost" koju vi formirate za ovako velike manifestacije zahteva od vas da da da prilagodite i zakone. Zašto? Zato što, svi učesnici koji dolaze kod vas, u velikoj meri se oni prilagođavaju vama. Jer, nemoguće je da se mi prilagodimo svim zemljama koje dolaze: različite kulture, različiti identiteti, zakoni, pravilnici i slično - rekao je on.

Jerinić je dodao da je na zemlji organizatoru da pripremi zakonski okvir koji će omogućiti zemljama učesnicama da organizuju svoje učešće unutar kratkih rokova.

- Bila je tema upotrebnih dozvola za objekte koje mi gradimo i koje ćemo pustiti u upotrebu. Zakon o planiranju i izgradnji je vrlo jasan. Ima vrlo jasno definisane sisteme bezbednosti u izgradnji. Kako se kontroliše proces izgradnje i projektovanja? U fazi projektovanja imate tehničku kontrolu kao jednu nezavisnu instituciju koja je dužna da prati sve vreme projektovanje i da daje ocenu na projekat. Imate revizionu komisiju koja je sastavljena od eminentnih građevinskih stručnjaka sa Građevinskog fakulteta i drugih institucija koja takođe daje ocenu projektovanog objekta - poručio je on.

Dodao je da u toku izgradnje objekata za izložbu Ekspo 2027 postoji stručni nadzor koji kao nezavisno telo, svojim licencama garantuje da je svaki objekat izgrađen u skladu sa dozvolama, da se koriste materijali predviđeni projektom i da je sve bezbedno.

- I na kraju vi imate komisiju za tehnički prijem koja sublimira sve to što je urađeno: proveri ateste, proveri materijale, sve one bezbednosne protokole koje ste dužni da poštujete, i oni kao nezavisna institucija daju ocenu da objekat može da se koristi - rekao je Jerinić.

On ističe da se tek nakon tog koraka aplicira za upotrebnu dozvolu, što predstavlja birokratski korak a ne provera tehničke ispravnosti.

Ministarstvo građevine ili druga institucija nadležna za izdavanje upotrebne dozvole proverava formalne stvari. Ne to da li je izveštaj o slaganju tla dobar, da li je geodetski izveštaj dobar, da li je izveštaj o konstrukciji dobar - Ministarstvo građevine ne ulazi u te detalje. To potvrđuje komisija za tehnički prijem - rekao je Jerinić.

On je dodao da to važi i za objekte u sklopu izložbe Ekspo 2027.

- Komisija za tehnički prijem potvrdiće validnost projekata i da su podobni za upotrebu. Znači, ništa nije relaksirano, ne umanjuje se nivo kvaliteta u materijalima, u izvođenju. To je sve isto kao za bilo koji drugi objekat u Srbiji. Kad se završi EXPO, sve ono što je privremena struktura se zapravo ruši i ostaje Beogradski sajam. I nakon toga, naravno, idemo na upotrebnu dozvolu - zaključio je Jerinić.