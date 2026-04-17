Slušaj vest

Na samo 30 minuta vožnje kolima od centra Beograda gde gradska gužva ustupa mesto tišini i zelenilu, krije se mesto za koje mnogi Beograđani nikad nisu čuli - Mali Dunav u Vinča. Ova neobična oaza prirode, nastala je mestu nekadašnje deponije i danas važi za jedno od najzanimljivijih izletišta u okolini prestonice. Umesto smeća danas je Mali Dunav prirodni biser kao stvoren za predah posebno za porodice sa decom.

Kako se dolazi?

Iz Beograda se vrzo i lako stiže do ovog prirodnog raja. Postoje dva puta - Smederevski put ka Vinči gde je jasno označeno Ogledno dobro Radmilovac / Mali Dunav, a alternativni put je preko Višnjičke banje (Višnjička ulica - Slanački put - Vinča), ali je ruta preko Pančevačkog mosta obično brža i jednostavnija. Put je asfaltiran skoro do samog ulaza, a obezbeđen je i parking u blizini kompleksa.

Cene ulaznica su vrlo pristupačne i iznose za odrasle 450 dinara, za decu od 5 do 15 godina 250 dinara, dok deca mlađa od pet godina ne plaćaju ulaz. Organizovane ture sa vodičem su od 650 do 1100 dinara

Deponija pretvorena u oazu

Mali Dunav obuhvata više od pet hektara gde posetioci mogu da pronađu čitav mali svet - niz jezera, drvena ostrva, životinjski kutak, šetališta, ali i sadržaje koji spajaju nauku, edukaciju i odmor. Ono što ovu lokaciju čini posebnom jeste činjenica da je pre nepune dve decenije ovde bila zapuštena i zagađena površina. Zahvaljujući entuzijazmu studenata Poljoprivrednog fakulteta i njihovih profesora, prostor je pretvoren u jedinstveni ogledni centar, deo imanja Radmilovac.

1/6 Vidi galeriju Mali Dunav nedaleko od Vinče Foto: Yotuube/Dominus

Srce čitavog kompleksa predstavlja veštački rečni tok - Mali Dunav. Ovo je svojevrsna živa maketa jedne od najvećih evropskih reka, Dunav, duga je više od kilometra i nastala je u koritu nekadašnjeg zagađenog potoka. Voda se danas filtrira prirodnim putem, kroz sistem vetlanda, a voda se dodatno crpi iz dubine veće od 120 metara, da bi potom "izvirala“ na uređenom vrelu koje podseća na pravi izvor Dunava u Švarcvald. Rezultat je impresivan - kristalno čista voda i ekosistem koji funkcioniše gotovo kao prirodan.

Šetnja kroz gornji deo centra, poznat kao Mala Podunavska divljina, vodi kroz guste šumske predele i obale koje deluju kao da ste kilometrima daleko od grada. U srednjem delu kompleksa, atmosfera se menja, pa ovde dominiraju voćnjaci, vinogradi i edukativni sadržaji. Posetioci mogu da zavire u podrum vina, probaju studentska i rektorska vina, ali i neobične proizvode poput pekmeza od paradajza ili sveže ceđenih sokova od voća koje se uzgaja upravo na imanju. Posebnu pažnju privlači "Medna dolina", gde pčele sa ovog područja proizvode med vrhunskog kvaliteta.

Više od izleta

Mali Dunav je mnogo više od običnog izletišta. To je mesto gde se priroda, nauka i turizam prepliću. Ovde možete obići mali zoo vrt sa vodenim pticama, javni akvarijum sa ribama Dunava i njegovih pritoka, ali i neobične tematske celine poput "Naselja praistorijskog ribara", gde se posetioci vraćaju u vreme od pećinskog čoveka do Vinčanska kultura. Tu su i ostrva sa simboličnim nazivima, poput "Ostrva evolucije života“, kao i drvene kolibe koje evociraju stare ribarske priče.

1/7 Vidi galeriju Prirodni dragulj - Mali Dunav na oglednom imanju Radmilovac Foto: Yotuube/Dominus

Za ljubitelje aktivnog odmora, na raspolaganju su čamci za vožnju (cena je oko 150 dinara) jezera za rekreativni ribolov, ali i posebni bazeni namenjeni uzgoju ribe i naučnim istraživanjima. U okviru centra funkcioniše i savremena zgrada za ribarstvo i primenjenu hidrobiologiju, opremljena akvarijumima, tankovima i sistemima za kontrolu kvaliteta vode što ovaj prostor čini jedinstvenim spojem laboratorije i prirodnog rezervata.

Inače, imanje Radmilovac dobilo je ime po Radmili, supruzi industrijalca Milana Vukičevića, koji je još 1941. godine ovo zemljište ostavio studentima kao zadužbinu za učenje i praksu. Upravo zahvaljujući toj ideji, danas postoji prostor gde se znanje pretvara u konkretan, vidljiv rezultat.

Centar je otvoren od proleća do kasne jeseni, pa ako tražite mesto gde možete da pobegnete iz grada, a da ne putujete daleko, Mali Dunav je upravo to - skriveni svet i prirodni raj u kome žete napuniti baterije.