Slušaj vest

U svakodnevnoj rutini velikih logističkih centara, gde hiljade paketa svakodnevno prolaze kroz ruke radnika, retko šta može da iznenadi iskusne zaposlene. Ipak, jedan naizgled bezazlen paket uspeo je da zaokupi pažnju radnika i to s dobrim razlogom.

U distributivnom centru kompanije DHL u mestu Beek, nedaleko od međunarodnog aerodroma u blizini Mastrihta u Holandiji radnik je primetio pošiljku koja mu je delovala neobično. Na prvi pogled običan plišani meda, sa prepoznatljivim, "nevinim“ pogledom kakav krasi igračke namenjene deci. Međutim, nešto u vezi sa tim paketom nije bilo kako treba.

Kada je meda prošao kroz bezbednosnu kontrolu, sumnje su se dodatno pojačale. Prilikom pregleda, primećeni su neobični šavovi, naročito oko glave i leđa, što je ukazivalo na to da je igračka već bila otvarana i ponovo zatvarana. Na dodir se osećalo da se unutar plišane igračke nešto krije.

Radnik nije oklevao i odmah je obavestio policiju.

Po dolasku na lice mesta, policijska patrola je pristupila detaljnijem pregledu. Naizgled bezazlena igračka ubrzo je otkrila svoju pravu tajnu. Nakon pažljivog otvaranja, unutar meke postave pronađeni su uredno složeni svežnjevi novčanica od 50 evra.

Ukupan iznos? Ni manje ni više nego 50.000 evra.

Plišana igračka, koja je trebalo da prođe neopaženo, pretvorila se u predmet ozbiljne istrage. Novac je odmah zaplenjen, a slučaj je preuzeo forenzički tim koji sada pokušava da utvrdi poreklo novca, kao i identitet pošiljaoca i primaoca.

Za sada, misterija ostaje nerazjašnjena, ali jedno je sigurno - čak i slatke, plišane igračke mogu da kriju tajnu ili u ovom slučaju nekoliko desetina hiljada evra.