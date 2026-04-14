Slušaj vest

Iran je drugi najveći proizvođač pistaća na svetu. Oni se konzumiraju samostalno, a često su i sastojak sladoleda, čokolade i pića. Sukob dodatno ograničava snabdevanje na već napetom tržištu, u vreme kada potražnja potrošača brzo raste.

Trgovanje pistaćima u zemlji bilo je komplikovano zbog sankcija i geopolitičkih napetosti čak i pre rata, rekao je Nik Mos, analitičar tržišta orašastih plodova u kompaniji Expana Markets. Manji prinos u 2025. godini, koji je podbacio u odnosu na očekivanja, kao i januarski prekidi komunikacija tokom vladinog suzbijanja građanskih nemira, što je otežalo koordinaciju izvoza, dodatno su ograničili ponudu.

Izbijanje rata krajem februara dodatno je pogoršalo situaciju jer je "još više zaoštrilo ionako ograničeno stanje" i dovelo do smanjenja količina pistaća koje je sve teže isporučiti na svetska tržišta, rekao je Mos.

- Pistaći su vrlo osetljivi na poremećaje na Bliskom istoku jer region ima ključnu ulogu kao važan proizvođač, tranzitno čvorište, ali i tržište.

Glavni sastojak Dubai čokolade

Svetska potrošnja pistaća naglo je porasla nakon što su krajem 2023. godine na TikToku i Instagramu viralno kružile čokoladne pločice sa punjenjem od pistaća, poznate kao "Dubai čokolada". Taj trend značajno je ojačao potražnju u Evropi, na Bliskom istoku i u Aziji. Veliki prehrambeni brendovi, poput Häagen-Dazsa i Táchea, uvrstili su pistaće u svoju ponudu sladoleda i biljnih napitaka, dok je Starbucks dodatno popularizovao kafu sa ukusom pistaća. Prema podacima kompanije Expana, referentne cene pistaća u SAD porasle su za oko 30 odsto u dve godine od kraja 2023.

Prema podacima američkog ministarstva poljoprivrede, Iran doprinosi sa približno petinom svetske proizvodnje pistaća i trećinom izvoza, dok SAD obezbeđuju oko 40 odsto proizvodnje i približno polovinu svetskih isporuka. Zbog rata sa Iranom, koji ograničava ponudu i ometa trgovinske tokove, cene pistaća u martu su dostigle 4,57 dolara po funti, što je najviše od maja 2018. godine, pokazuju podaci Expane.

Foto: EPA/ Ali Haider

- Zbog rata su brodari od 2. marta počeli da otkazuju sve nove rezervacije za prevoze na Bliski istok - rekao je Giana Randžan Das, rukovodilac poslovanja za jestive orašaste plodove i mahunarke u američkoj kompaniji Crown Point Ltd., koja snabdeva prehrambenu industriju pistaćima. Konflikt je, prema njegovim rečima, poremetio i lance snabdevanja, između ostalog i isporuku pistaća u Indiju, koja godišnje uveze oko devet milijardi dolara vrednih jestivih orašastih plodova.

Iako je još prerano za procenu da li su vojni napadi oštetili iranske zasade, koji se nalaze prvenstveno na severoistoku zemlje, logističke rute i transportne veze do trgovačkih središta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Turskoj već su poremećene, izjavio je Moss.

- Pojavljuju se zabrinutosti oko toga koliko će proizvoda zaista stići na svetska tržišta ako se konflikt nastavi. Čak i kupci koji obično ne nabavljaju direktno ili indirektno iz Irana mogli bi se naći u oštrijoj konkurenciji za raspoložive količine drugde - dodao je.

To bi moglo primorati proizvođače hrane na povećanje cena, prilagođavanje receptura ili prelazak na jeftinije alternative.

Proizvođači grickalica inače često zamenjuju jednu vrstu orašastih plodova drugom zbog cena, ali pistaće je kao ključni sastojak teže potpuno nadomestiti, dodao je Das.

- Čini se da će sladoled u ovogodišnjim letnjim mesecima biti bez izraženog ukusa pistaća ili će on biti znatno blaži.