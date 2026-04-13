Rusija je spremna da isporučuje gas Evropi ako ga ostane nakon prodaje alternativnim tržištima, izjavio je Dmitrij Peskov, PR ruskog predsednika.
Rusija će prodavati Evropi gas ako ga ostane dovoljno: Evo ko sada ima prednost prilikom isporuke
"Naravno, zašto da ne ? Ako ostane gasa sa alternativnih tržišta. Sve dok ga ima dovoljno", rekao je Peskov u intervjuu za novinsku agenciju Vesti.
On je ocenio da je odbijanje Evrope da se oslanja na ruske energente posledica kratkovidosti evropskih lidera.
"Ovo odbijanje kupovine energenata od Rusije jednostavno govori o kratkovidosti sadašnjeg rukovodstva evropskih zemalja. Ali nisu svi kratkovidi", rekao je Peskov i napomenuo da se neki evropski lideri zalažu za održavanje ekonomskih veza sa Rusijom i imaju pragmatičniji pristup.
