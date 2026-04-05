Bela kuća je saopštila da će revidirane carine iz oblasti nacionalne bezbednosti koje je uveo predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp na čelik, aluminijum i bakar iznositi 15 odsto za određenu industrijsku i opremu za elektroenergetsku mrežu do 2027. godine.

Nova stopa predstavlja smanjenje u odnosu na ranije predviđenih 50 odsto, a iz Bele kuće navode da je cilj mere podrška "masovnoj industrijskoj ekspanziji" u Sjedinjenim Američkim Državama, preneo je Rojters.

Istovremeno, proizvodi proizvedeni u inostranstvu, ali u potpunosti od američkog čelika, aluminijuma ili bakra, biće oporezovani uvoznom carinom od 10 odsto.