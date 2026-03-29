Delegacija američke kompanije Ciena, jednog od globalnih lidera u oblasti mrežnih tehnologija i digitalne infrastrukture, dolazi u Sarajevo, u okviru pojačanih aktivnosti na jačanju saradnje između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.

Ciena je globalni lider u optičkom umrežavanju sa sedištem u SAD-u (Maryland), koji zapošljava više od 9.000 ljudi širom sveta i posluje u preko 35 zemalja. Prema projekcijama za fiskalnu 2026. godinu, kompanija očekuje godišnje prihode u rasponu između 5,9 i 6,3 milijarde američkih dolara, dok se njena tržišna vrednost (market cap) prema podacima iz marta 2026. procenjuje na oko 60,45 milijardi dolara.

Ciena drži oko 60% globalnog tržišta u portovima za koherentnu optičku opremu od 800G, što potvrđuje njenu dominantnu poziciju u sektoru naprednih mrežnih rešenja. Kompanija posjeduje više od 2.400 patenata širom sveta, uključujući najnovije inovacije u tehnologijama prenosa podataka do 1.6 Tb/s. Ciena je nedavno postavila i svetski rekord u prenosu podataka od 800 Gb/s na udaljenosti od čak 16.608 kilometara, što predstavlja značajan tehnološki iskorak u globalnoj industriji.

U posljednjem periodu kompanija beleži značajne uspehe kroz saradnju sa tehnološkim gigantima poput Mete i Gugla, posebno u razvoju infrastrukture za hyperscale data centre i globalne mrežne sisteme. Ove saradnje dodatno potvrđuju stratešku ulogu Ciene u razvoju digitalne ekonomije i globalne povezanosti.

Kako saznajemo, poseta Sarajevu rezultat je koordiniranih napora Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine u oblasti ekonomske diplomatije, s ciljem privlačenja strateških investicija i jačanja digitalne i komunikacione infrastrukture u zemlji.

Tokom boravka planiran je niz sastanaka na najvišem nivou, uključujući susrete u Predsedništvu Bosne i Hercegovine, Veću ministara, nadležnim državnim i entitetskim ministarstvima, kao i ključnim regulatornim i infrastrukturnim institucijama. Delegacija bi, prema dostupnim informacijama, trebala da razgovara i sa vodećim telekom operaterima u Bosni i Hercegovini, predstavnicima Agencije za unapređenje stranih investicija (FIPA) i privrednim komorama.

Posebnu pažnju izaziva i najavljena prezentacija kompanije Ciena koja je zakazana u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu za odabrani krug učesnika iz institucija i poslovne zajednice.