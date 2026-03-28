Agencija za privredne registre (APR) saopštila je danas da zakonski rok za dostavljanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za prošlu godinu ističe u utorak, 31. marta.

APR ovim saopštenjem obaveštava pravna lica i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, a koji imaju poslovnu godinu jednaku kalendarskoj.

- Kao i prethodnih godina, APR će i ove godine organizovati dežurstva zaposlenih u utorak do 20 časova, odnosno za pitanja u vezi sa pristupom sistemu i potpisivanja do ponoći - navodi se u saopštenju.

U slučaju problema u vezi sa sastavljanjem i dostavljanjem izveštaja obveznicima su na raspolaganju mejl adrese za ažuriranje statusnih podataka ili podataka o zakonskom zastupniku - obveznicifi@apr.gov.rs za rešavanje pitanja u vezi sa pristupom posebnom informacionom sistemu ili potpisivanjem - sd@apr.gov.rs.

Za dodatna pitanja i objašnjenja u vezi sa dostavljanjem izveštaja koja nisu dostupna na internet stranici i u korisničkim uputstvima za sastavljanje i dostavljanje izveštaja obveznicima je na raspolaganju mejl adresa finizvestaji@apr.gov.rs.

Do sada je obavezu dostavljanja izveštaja, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, ispunilo preko 200.000 pravnih lica i preduzetnika, a APR do isteka zakonskog roka očekuje prijem još oko 90.000 izveštaja.