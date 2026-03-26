Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na revitalizaciji regionalnog puta Kula - Lipar, koji su započeti 10. marta, neposredno nakon njegove posete opštini Kula. Predsednika je na terenu dočekao Damjan Miljanić, predsednik opštine Kula, koji je ranije najavio da će se uporedo sa obnovom puta graditi i pešačka staza od izlaza iz Kule ka Liparu.

Investicija od 350 milona dinara: Kula i Lipar dobijaju potpuno nov put i pešačku stazu do sredine aprila

Radovi koje izvodi "Bačka put", pod nadzorom investitora JP "Putevi Srbije", obuhvataju deonicu ukupne dužine od 7.800 metara, od samog ulaza u Lipar pa sve do glavne raskrsnice u Kuli. Vrednost investicije iznosi 291.000.000 dinara, odnosno 350 miliona dinara sa uračunatim PDV-om. Ova investicija predstavlja nastavak kontinuiranog ulaganja u putnu infrastrukturu na teritoriji opštine, sa primarnim ciljem povećanja bezbednosti i funkcionalnosti saobraćaja kroz obnovu kolovoza i sanaciju oštećenja.

Prema preseku stanja na terenu, do sada je na 6.800 metara urađeno obostrano proširenje puta, dok je sloj drobljenog kamena u punoj širini postavljen u dužini od 5.100 metara. Noseći sloj (BNS 22) završen je na 3.850 metara, a na deonici od 1.700 metara u potpunosti je postavljen završni, habajući sloj (AB-11s). Planirano je da svi predviđeni radovi na ovoj deonici budu završeni do sredine aprila, čime će ovaj putni pravac dobiti potpuno moderan izgled i povećanu propusnu moć.