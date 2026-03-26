Na jednoj od najprestižnijih lokacija Beograda, u Ulici kneza Miloša, počela je prodaja luksuzno opremljenih stanova u kuli AFI Skyline Residence u okviru kompleksa Skyline Belgrade, arhitektonskog simbola i nezaobilaznog dela panorame grada. Jedinstvena prednost ove lokacije omogućuje istovremeno neposredan dodir sa gradskim zbivanjima, kao i povlačenje u visoko izdignutu privatnost sopstvenog doma iz kojeg se pruža impresivan pogled od Avale, preko Hrama Svetog Save, reka do Kalemegdana.

Foto: Stefan Pribanović

U ponudi je 147 stanova, raspoređenih na 27 spratova, površine od 52 do 226 m², kompletno nameštenih, vrhunski opremljenih i odmah spremnih za useljenje. Enterijeri odišu luksuzom u svedenoj, savremenoj formi. Prirodni tonovi i sofisticirane linije stvaraju harmoničan ambijent sa notom prestiža. Za kupce koji žele da prostor uređuju prema sopstvenom afinitetu, dostupan je i ograničen broj nenameštenih stanova.

Foto: Stefan Pribanović

Sadržaji koji dodatno oplemenjuju iskustvo stanovanja nalaze se u neposrednom okruženju na Skyline Piazzetti - platou sa restoranima, kafićima i prodavnicama. Na ovaj urbani prostor nadovezuje se park „Tri ključa“, uređena zelena oaza idealna za kratke susrete i trenutke odmora. Ovakav koncept integrisanog prostora doprinosi stvaranju savremene dinamike u kojoj se svakodnevni život, društveni sadržaji i prirodno okruženje prepliću u duhu najnaprednijih urbanih sredina.

Foto: Stefan Pribanović

AFI Skyline Residence predstavlja jedinstveni spoj urbane estetike, vrhunskog kvaliteta i ekskluzivne pozicije koja definiše savremeni životni stil. Lakoća pristupa gradskim sadržajima, elegancija i diskretna atmosfera oblikuju iskustvo stanovanja svojstveno najprestižnijim svetskim metropolama.

Foto: Stefan Pribanović

“AFI Skyline Residence je dom u kojem možete da osetite puls i energiju Beograda, dok istovremeno uživate u svom miru. Svaki detalj je kreiran tako da pruži komfor, luksuz i privatnost, dok velike terase otvaraju pogled na Beograd koji inspiriše svakog dana. Naša zamisao je bila da život ovde bude jedinstveno iskustvo u kojem se privatni i društveni život, rad i odmor prepliću u savršenoj harmoniji”, rekao je gospodinAdir El Al, generalni direktor kompanije AFI Serbia.

Foto: Zoran Mesarović

Atraktivan izgled AFI Skyline Residence, zajedno sa kompleksom u kojem se nalazi, ne samo da oblikuje vizuelni identitet grada, već aktivno doprinosi njegovom daljem razvoju, podižući standarde stanovanja i kvaliteta života u centralnoj gradskoj zoni.

AFI SKYLINE RESIDENCE Izvor: Ivica Nikolić