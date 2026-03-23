Nacionalni paviljon Srbije, novi međunarodni sajam, nebrojani radovi i projekti u oblasti infrastrukture, nasleđe su koje će Ekspo 2027 ostaviti iza sebe, rekao je za RTS generalni komesar Srbije za Ekspo Žarko Malinović.

Ajfelov toranj, Atomijum u Briselu, Milenijumski točak u Londonu, ali i škola u Belgiji, koja je davnih pedesetih bila Jugoslovenski paviljon – to su samo neke od građevina koje i danas svedoče o svetskim izložbama. Šta će ostati Beogradu i Srbiji posle Ekspa 2027?

Žarko Malinović, generalni komesar Srbije za Ekspo, rekao je u Beogradskoj hronici

"Kada govorimo o Nacionalnom paviljonu Republike Srbije na Ekspu, koji se sledeće godine održava kod nas u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta, možemo reći da radovi teku planiranom dinamikom. Mi smo veoma zadovoljni s obzirom na to da je ovo možda i najveći građevinski poduhvat koji smo mi kao društvo imali u poslednjih nekoliko decenija i činjenica da u veoma kratkom roku mi sprovodimo sve aktivnosti", rekao je Malinović.

Svi radovi će, najavio je Malinović, biti gotovi bukvalno do otvaranja kapija.

"Nacionalni paviljon Republike Srbije je u ovom trenutku najveći takav projekat u oblasti kulture, ne samo u našoj zemlji, već i šire. Mi, kao što ste i sami rekli, zidamo objekat od blizu 20.000 kvadrata bruto, na 13.000 kvadrata biće sama izložba", naveo je Malinović.

Nacionalni paviljon Srbije, naglasio je, jeste jedan od objekata koji su deo nasleđa koje Ekspo u Beogradu ostavlja iza sebe.

"Pored toga mi ćemo dobiti potpuno novi međunarodni sajam, koji će biti svojim kapacitetima dimenzioniran da Beograd može da bude ozbiljna sajamska destinacija, s jedne strane, kao i ozbiljna kongresna destinacija. Takođe, nebrojani su radovi i projekti u oblasti infrastrukture. Mi ćemo konačno dobiti železničku vezu između centra grada i aerodroma, od aerodroma kasnije dalje ka nacionalnom stadionu i Ekspo kompleksu, dobićemo rečnu vezu. Vi ćete moći za 15 minuta sa pristaništa u centru Beograda da rekom dođete do pristaništa koje će biti u neposrednoj blizini Ekspa. I to jeste ono što je naše nasleđe", istakao je Malinović.

Svetske izložbe, kako je ukazao, menjaju ne samo gradove u kojima se dešavaju, već menjaju države i kompletnu civilizaciju.

"Čelične konstrukcije u građevini su prvi put upotrebljene na tako veliki način u Parizu. Jedan od najpoznatijih simbola jeste upravo Ajfelov toranj i podsetiću građane da je na primer u tom trenutku Ajfel morao da se iseli iz Pariza, jer je toliki otpor građana bio. A zašto je bio toliki otpor? Zbog neznanja. I danas vi ne možete da zamislite Francusku bez Ajfelovog tornja", zaključio je Malinović.