Vozači na škotskim ostrvima bore se da dopune gorivo u svojim automobilima nakon što loše vreme onemogućava isporuke, izazvavši zabrinutost među lokalnim stanovništvom. Snižavanje ograničenja brzine radi minimiziranja potrošnje goriva je među potencijalnim planovima za nepredviđene situacije koje izrađuje vlada Velike Britanije, jer kriza na Bliskom istoku ugrožava globalne zalihe nafte.

Izvori su naglasili da u Velikoj Britaniji nema nestašice goriva, ali su rekli da zvaničnici Ministarstva saobraćaja sarađuju sa Ministarstvom za energetsku bezbednost i neto nultu potrošnju (DESNZ) na analizi mera koje bi se mogle preduzeti za ograničavanje potražnje za naftom.

Pumpe u Uistu, na Spoljnim Hebridima, ostale su bez benzina, a problem je nastao jer brod kompanije "Certas Energy" nije mogao da pristane u jezero Loh Karnan zbog jakih vetrova i olujnog vremena. Dizel je, prema izveštajima, i dalje dostupan, ali mnogi stanovnici strahuju da će ostati bez goriva.

Ograničavanje brzine

Svetska agencija za energetski nadzor savetovala je svojim državama članicama, uključujući Veliku Britaniju, da razmotre smanjenje brzine na putevima i ograničavanje vremena kada automobili mogu da voze.

Portparol kompanije "Certas Energy" istakao je da se dodatna isporuka goriva organizuje danas, u saradnji sa partnerima i dobavljačima, kako bi se operacije što pre vratile u normalu.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) preporučila je niz vanrednih mera u stilu kovida, uključujući rad od kuće, kako bi se izborila sa rastućim cenama nafte i problemima sa snabdevanjem koje su izazvali američko-izraelski napadi na Iran. Agencija je saopštila da vlade treba da podstaknu zajednički prevoz, bilo da je u pitanju javni prevoz ili zajednička vožnja automobilima, i efikasnu vožnju, i da kažu građanima da izbegavaju putovanje avionom gde god je to moguće.

Nagli skok cena!

Prema postojećim planovima za ograničavanje potrošnje u slučaju ozbiljnog smanjenja zaliha, kritična servisna vozila bi imala prioritet za gorivo, a ministri bi takođe usmeravali zalihe kako bi se osiguralo da javni prevoz neprekidno funkcioniše. Ali privatni vozači bi imali ograničenja u pogledu količine goriva koju mogu da kupe po poseti benzinskoj stanici, a pumpe bi mogle biti zatvorene preko noći.

Saopšteno je da je cene benzina sada porasle za 9 odsto od početka sukoba, a dizel za 17, što dodaje 6,40 funti trošku punjenja tipičnog porodičnog automobila bezolovnim benzinom ili 13 funti za dizel. Navodi se da dalja povećanja izgledaju neizbežna, a prosečna cena litra bezolovnog benzina verovatno će dostići 150 penija do Uskrsa.