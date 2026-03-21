Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije čestita građanima Međunarodni dan šuma, koji se tradicionalno obeležava 21. marta. Šume predstavljaju prirodno bogatstvo i obnovljivi resurs čijim se održivim korišćenjem i racionalnim gazdovanjem može ostvariti dobrobit za društvo u celini.

Ovaj važan datum podseća nas na značaj očuvanja i unapređenja šumskih ekosistema kao jednog od najvažnijih prirodnih resursa naše zemlje. Međunarodni dan šuma se ove godine obeležava pod temom „Šume i ekonomija“.

Na globalnom nivou, šume su prepoznate kao ključni faktor za održivi razvoj u budućnosti i za ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promenama. U tom kontekstu, pred savremeno šumarstvo stavlja se važan zadatak održivog gazdovanja šumskim ekosistemima koje, između ostalog, podrazumeva i zaštitu šuma u promenljivim klimatskim uslovima, kroz istovremeno promovisanje održivog i klimatski adaptivnog gazdovanja šumama i upravljanja u šumarstvu, podršku seoskim i urbanim zajednicama, podsticanje konkurentnosti i održivosti industrije zasnovane na šumarstvu i poboljšanje ekosistemskih usluga šuma.

Imajući u vidu da živimo u savremenom svetu, postoji potreba za unapređenjem znanja o šumama, kao i razvojem novih tehnologija i inovativnih proizvoda u šumarstvu, kroz povećanje dodate vrednosti proizvoda šumarstva.

Šumski ekosistemi imaju višestruku ulogu – od regulacije klime i očuvanja kvaliteta vazduha, vode i zemljišta, do značajnog ekonomskog potencijala. U uslovima sve izraženijih klimatskih izazova, njihov ekološki značaj postaje sve veći. Procene pokazuju da će drvo u budućnosti biti važan izvor zelene energije, imajući u vidu da upotreba drveta kao goriva ima pozitivan efekat na smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, a takođe smanjuje i energetsku zavisnost zemlje od fosilnih goriva.

Šume u Republici Srbiji pokrivaju 39,01% teritorije i predstavljaju značajan potencijal za korišćenje ekosistemskih usluga. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede identifikovalo je potencijal za unapređenje i intenzivno radi na reformi šumarskog sektora i jačanju nacionalnih kapaciteta za povećanje ekonomskog, ekološkog i društvenog doprinosa razvoju našeg društva.

Ministarstvo poziva sve građane da daju svoj doprinos očuvanju šuma, jer samo zajedničkim odgovornim odnosom možemo sačuvati ovaj dragoceni resurs za buduće generacije.

