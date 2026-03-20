U duhu crvene boje – simbola energije, strasti i zajedništva – ovogodišnji događaj bio je posvećen jačanju veza i daljem razvoju francusko-srpske poslovne zajednice.

Na samom početku večeri prisutnima se obratio predsednik Komore Aleksis Brijer, koji je istakao da Gala veče predstavlja mnogo više od same proslave ali takođe i prilika da se zajednički obeleže godine uspešne saradnje, kontinuiranog napretka i brojnih inicijativa koje doprinose jačanju ekonomskih odnosa između Francuske i Srbije. Posebno je naglasio značaj događaja koji su obeležili prethodnu godinu, poput Foruma „Francuska – Zapadni Balkan“ i prvog CEBAC Samita, koji su dodatno učvrstili regionalnu i evropsku saradnju. Predsednik Komore se ovom prilikom zahvalio i članicama na kontinuiranoj podršci, istakavši da upravo one predstavljaju temelj i pokretačku snagu Komore.

Ambasadorka Francuske u Srbiji, Nj.E Florens Ferari, u svom obraćanju naglasila je značaj snažnih ekonomskih odnosa između dve zemlje, kao i obnovljeni angažman Francuske u regionu Zapadnog Balkana. Istakla je da francuske kompanije ostvaruju zapažene rezultate u Srbiji, uz značajnu podršku kroz velike infrastrukturne i strateške projekte u oblastima energetike, digitalizacije i transporta. Takođe je ukazala na važnost budućih inicijativa, uključujući i učešće Francuske na izložbi Expo 2027 u Beogradu, uz ambiciju da francuski paviljon bude jedan od najistaknutijih.

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srbije, Jagoda Lazarević, podsetila je na dugu tradiciju francusko-srpskih odnosa koja traje više od 185 godina, naglasivši da su istorijske veze između dve zemlje čvrst temelj za dalji razvoj ekonomske saradnje. Istakla je da su odnosi danas na izuzetno visokom nivou, uz kontinuirani rast trgovinske razmene i investicija, kao i zajedničku ambiciju da se saradnja dodatno unapredi kroz realizaciju postojećih i budućih projekata.

U okviru večeri, Francusko-srpska privredna komora dodelila je tradicionalne godišnje „Grand Prix“ (Gran Pri) nagrade najuspešnijim kompanijama. U kategoriji GREEN (održivi razvoj), nagradu je osvojila kompanija Tigar Tyres za projekat „Porodični dan pošumljavanja“, dok je u kategoriji CSR (društveno odgovorno poslovanje) priznanje dodeljeno kompaniji L'Oréal za projekat „15 godina programa ‘Za žene u nauci’ u Republici Srbiji“.

Nagrada EXPORT (za izvoz iz Srbije) dodeljena je kompaniji Mikroelektronika, koja je zabeležila rast izvoza od 3% u odnosu na 2024. godinu, dok je u kategoriji EXPORT (za izvoz iz Francuske) priznanje dodeljeno kompaniji Schneider Electric, koja je svoj izvoz udvostručila.

Posebna priznanja za člana godine koje dodeljuje tim Francusko-srpske privredne komore pripale su kompanijama Veolia i RATP Dev, za njihov izuzetan doprinos aktivnostima i razvoju Komore.

Francusko-srpska privredna komora izrazila je zahvalnost svojim članicama koje su podržale organizaciju ovogodišnjeg Gala večeri: Schneider Electric, Belgrade Airport, Telekom Srbija i Vizim Doctors. Ovogodišnje Gala veče još jednom je potvrdilo ulogu Komore kao ključne platforme za razvoj poslovnih odnosa između Francuske i Srbije ali i celog regiona Zapadnog Balkana.