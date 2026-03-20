Investicioni zamah u Aranđelovcu poslednjih godina donosi niz velikih projekata, od hotela visoke kategorije do novih stambenih i sportskih sadržaja. Najviše pažnje izazvala je vest da u grad stiže Hilton Hotels & Resorts hotel, čija je vrednost procenjena na više od 40 miliona evra.

Kompanija Bekament potpisala je franšizni ugovor sa ovim hotelskim brendom i biće zadužena ne samo kao nosilac franšize, već i kao investitor i izvođač radova. Iako tačan rok završetka još nije poznat, poznato je da trenutno u Srbiji posluje samo jedan Hilton, otvoren 2018. godine u Beogradu.

Planirano je da se novi hotel izgradi na lokaciji sadašnjeg terena FK Šumadija Aranđelovac. Paralelno s tim, u blizini naselja Bekatown već se gradi novi stadion. Ovaj projekat proizašao je iz dogovora između lokalne samouprave i kompanije Bekament – firma se obavezala da izgradi savremeni stadion sa pratećim sadržajima, dok će grad ustupiti zemljište za izgradnju hotela.

Rekonstrukcija hotela Šumadija

Pored novog Hiltona, u toku je i obnova Hotel Šumadija, koja se realizuje prema idejnom rešenju biroa Atelje AL. Projekat potpisuju arhitekte Branimir Lukić, Darko Cvetković i Nevena Novčić.

Investitor radova je Bukovička banja Stublina, dok je za opremanje zadužen Simpo. Otvaranje hotela, koji će imati četiri zvezdice, planirano je za početak 2027. godine.

S obzirom na to da je objekat izgrađen tridesetih godina prošlog veka i ima status kulturnog dobra, projekat rekonstrukcije pažljivo kombinuje očuvanje originalne arhitekture sa savremenim elementima.

Bekatown - "grad u gradu"

Centralni deo razvoja Aranđelovca čini projekat Bekatown, iza kojeg stoji Bekament. Ovo naselje prostire se na više od 20 hektara i zamišljeno je kao poluzatvorena celina sa više od 350 stanova i 188 kuća.

Plan uključuje i pešačku zonu, centralni trg, park sa sportskim terenima i razne prateće sadržaje. Izgradnja se odvija u fazama, a trenutno su u fokusu stadion (koji je pri završetku) i stambeni objekti, od kojih su neki već u završnim radovima.

Tržni centar i tržište nekretnina

Aranđelovac je nedavno dobio i tržni centar Ara, koji se prostire na oko tri hektara, sa više od 10.000 kvadrata maloprodajnog prostora. Investitor je kompanija Peštan, u saradnji sa CBRE, koja je zadužena za izdavanje lokala.

Prema dostupnim podacima, cene novogradnje u gradu trenutno se kreću između 1.700 i 2.000 evra po kvadratnom metru.

Uz ovakav investicioni zamah, dalji razvoj Aranđelovca u velikoj meri zavisiće od unapređenja infrastrukture i bolje saobraćajne povezanosti sa Beogradom i ostatkom centralne Srbije.