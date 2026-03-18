Slušaj vest

Uspostavljanje zajedničkog graničnog prelaza Srbije i Bosne i Hercegovine na budućem autoputu Kuzmin – Sremska Rača sve je bliže realizaciji, nakon što su delegacije dve države postigle dogovor u Sarajevu.

Na sastanku predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i institucija Bosne i Hercegovine usaglašene su izmene ključnih sporazuma o graničnim prelazima i zajedničkim lokacijama, čime je otvoren put ka formiranju novog prelaza Sremska Rača – Rača.

Jedna kontrola umesto dve

Najvažnija promena za građane biće to što će novi prelaz raditi po principu jedne kontrole na jednom mestu.

To znači:

  • brži prelazak granice
  • kraće zadržavanje na prelazu
  • manje gužve i čekanja

Za vozače iz Srema, posebno na potezu Sremska Mitrovica – Kuzmin – Sremska Rača, ovo je promena koja će se direktno osetiti u svakodnevnom saobraćaju.

Čeka se završetak auto-puta

Da bi novi prelaz počeo da funkcioniše, neophodno je da bude završen autoput Kuzmin – Sremska Rača, čija izgradnja traje već godinama.

Prema poslednjim najavama, ova deonica bi mogla da bude puštena u saobraćaj do sredine godine, iako su rokovi ranije više puta pomerani.

Most preko Save, koji povezuje Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, već je u velikoj meri završen i predstavlja ključni deo cele trase.

Veliki značaj za region

Uvođenje zajedničkog graničnog prelaza neće značiti samo brži prolaz za putnike, već i:

  • lakši transport robe
  • jaču ekonomsku saradnju
  • bolju povezanost Srema sa Republikom Srpskom

Za građane to znači jedno – manje čekanja i brže putovanje preko granice, posebno u vreme praznika i vikenda kada su gužve najveće.

Ako se planovi realizuju, prelazak kod Sremske Rače mogao bi postati jedan od najefikasnijih u ovom delu regiona.

Biznis Kurir

Sremska Rača