Dogovor u Sarajevu: Zajednički prelaz kod Sremske Rače sve bliži - Evo šta to znači za vozače iz Srema
Uspostavljanje zajedničkog graničnog prelaza Srbije i Bosne i Hercegovine na budućem autoputu Kuzmin – Sremska Rača sve je bliže realizaciji, nakon što su delegacije dve države postigle dogovor u Sarajevu.
Na sastanku predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i institucija Bosne i Hercegovine usaglašene su izmene ključnih sporazuma o graničnim prelazima i zajedničkim lokacijama, čime je otvoren put ka formiranju novog prelaza Sremska Rača – Rača.
Jedna kontrola umesto dve
Najvažnija promena za građane biće to što će novi prelaz raditi po principu jedne kontrole na jednom mestu.
To znači:
- brži prelazak granice
- kraće zadržavanje na prelazu
- manje gužve i čekanja
Za vozače iz Srema, posebno na potezu Sremska Mitrovica – Kuzmin – Sremska Rača, ovo je promena koja će se direktno osetiti u svakodnevnom saobraćaju.
Čeka se završetak auto-puta
Da bi novi prelaz počeo da funkcioniše, neophodno je da bude završen autoput Kuzmin – Sremska Rača, čija izgradnja traje već godinama.
Prema poslednjim najavama, ova deonica bi mogla da bude puštena u saobraćaj do sredine godine, iako su rokovi ranije više puta pomerani.
Most preko Save, koji povezuje Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, već je u velikoj meri završen i predstavlja ključni deo cele trase.
Veliki značaj za region
Uvođenje zajedničkog graničnog prelaza neće značiti samo brži prolaz za putnike, već i:
- lakši transport robe
- jaču ekonomsku saradnju
- bolju povezanost Srema sa Republikom Srpskom
Za građane to znači jedno – manje čekanja i brže putovanje preko granice, posebno u vreme praznika i vikenda kada su gužve najveće.
Ako se planovi realizuju, prelazak kod Sremske Rače mogao bi postati jedan od najefikasnijih u ovom delu regiona.
