Ovih dana potpuno iznenada (za one neupućene) pojavila se kompanija koja je zabeležila veliki rast! U pitanju je kompanija Micron, američka tehnološka kompanija koja se bavi proizvodnjom memorijskih i skladišnih čipova. Nedavno je ova komapnija počela širenje svojih proizvodnih kapaciteta izgradnjom najveće fabrike čipova u SAD-a 16. januara, vredne više od 100 milijardi dolara! Ako na ovo dodamo i situaciju sa nestašicom memorijskih čipova u svetu, nije nimalo čudno što su akcije Microna, blago rečeno, jednim od najčešće pominjanih u poslednje vreme. Pored toga, kompanija širi proizvodne kapacitete i u Singapuru, ulažući 24 milijarde dolara, a sve ovo uticalo je na rast cene akcije Mikrona o kojem bruji celo tržište. Pogledajte trenutne cene akcija velikih svetskih kompanija.

A sada, spremite se za podatke koje retko viđate. U odnosu na prethodnih šest meseci cena akcije kompanije Mikron porasla je za skoro 289%! Ovaj neverovatan rezultat međutim primetan je i u novoj godini, pa je samo u odnosu na pre mesec dana rast cene akcije skoro 48%! Prethodnih dana rast se i dalje nastavlja i on je skoro 10%, što jasno stavlja do znanja da ova kompanija nije ni blizu kraja pozitivnih trendova. Nekoliko gorepomenutih činjenica su se poklopile i naredne nedelje mogle bi da budu potpuno u znaku Mikrona, pa s toga osim ovih činjenica i rezultata poslednjih meseci, ništa više ne treba posebno reći u prilog ove kompanije. Dok su oni koji su pravovremeno uložili u akcije kompanije, ono što može biti presudno za one koji još nisu je tajming. Ukoliko bi da uhvatite još uvek dobru cenu, potrebno je da što pre preuzmete inicijativu i odaberete akciju Mikrona kao prvi izbor na tržištu. Naučitekako da trgujete potpuno besplatno.

Za investitore u Srbiji, ovo je trenutak koji se ne viđa često i koji može da napravi razliku između prosečnog i izuzetnog rezultata. Dok domaće tržište nudi ograničene prilike, Micron se nameće kao globalna investiciona priča kojoj granice ne znače ništa. Veliki kapital već ulazi, fondovi zauzimaju pozicije, a mali investitori imaju retku šansu da budu korak ispred. Upravo ovakvi trenuci su kroz istoriju stvarali najveće dobitnike na berzi. Oni koji čekaju „sigurniji trenutak“ često ga dočekaju tek kada je najveći deo rasta već iza nas. Srbija ima sve više investitora koji razumeju globalne trendove i znaju da prilika ne kuca dva puta. Micron danas nije samo akcija, već simbol tehnološke dominacije i rasta koji menja pravila igre. Pitanje više nije da li će veliki zaraditi, već da li ćete vi biti među onima koji su reagovali na vreme. Otvorite beplatan demo nalog i započnite trgovanje.

Micron više nije samo još jedna tehnološka kompanija, već ključni igrač u centru globalne nestašice čipova i velikog investicionog ciklusa. Kombinacija rekordnog širenja proizvodnje, snažnog rasta cene akcije i sve veće potražnje za memorijskim čipovima stvara retku investicionu priliku. Ovakve prilike se ne pojavljuju često na tržištu, naročito ne sa ovakvim zamahom i pažnjom javnosti. Investitori koji razumeju značaj tajminga znaju da se najveći prinosi ostvaruju pre nego što priča postane opštepoznata. Iako nijedna investicija nije bez rizika, ignorisanje trendova ove jačine može biti još skuplje. Micron je već pokazao svoju snagu, a tržište to jasno nagrađuje. Ostaje samo pitanje da li ćete posmatrati sa strane ili delovati dok momentum još uvek traje. Informišite se u realnom vremenu, otvorite besplatno nalog izapočnite svoju avanturu.