Nakon što je EU juče predstavila novu viznu strategiju i predložila tzv. produžene kratke boravke za kamiondžije sa Zapadnog Balkana, prevoznici u Crnoj Gori obustavili su blokade graničnih prelaza,a sinoć su to učinile i njihove kolege u Severnoj Makedoniji.

Međutim, kamiondžije iz Srbije i BiH, ne samo da nastavljaju sa blokadom graničnih i administrativnih prelaza, već od ponedeljka najavljuju i radikalizaciju što je za Redakciju juče potvrdio i Srđan Tošić, vršilac dužnosti predsednika Udruženja vozača.

Aleksandra Orlić nalazi se na graničnom prelazu sa najnovijim informacijama o blokadama:

- Na parkingu izlaznog teretnog terminala na graničnom prelazu Horgoš 1 imamo više kamiona nego što smo imali prethodnih dana, dakle sada ih je preko stotinu. Takođe na ulaznom teretnom terminalu imamo 20 kamiona koji stoje i sve vozače koji protestuju već danima. U neformalnom i nezvaničnom razgovoru sa njima ovoga jutra kratko smo uspeli da saznamo da bez obzira što je Evropska komisija donela neke predloge, naši vozači nisu sigurni da će pravila biti ispoštovana, odnosno da neće biti hapšeni - kaže Orlić i dodaje:

- Ukoliko se već od sutra ili bilo kog narednog dana ne promeni nešto, oni imaju problem jer dosta njih već sada ima istek tog roka od 90 dana, dakle već su u prethodnih 180 dana boravili 90 dana na teritoriji Evropske unije, imaju problem i imaju strah da će biti uhapšeni na teritoriji Evropske unije jer samim tim ukoliko uđu na tu teritoriju krše zakon.

Vozači žele konkretnu garanciju

Dodaje i da vozači očekuju konkretna rešenja, koja će im garantovati da mogu da obavljaju svoj posao na jedan, kako kažu, ljudski način, kao i do sada:

- Nije se ništa menjalo osim kompjuterizacije, odnosno isključenja tog ljudskog faktora gde sistem sad vidi da li ste bili duže od 90 dana, a ranije su postojali načini kako to može da se reši, da ne bi bili na taj način sankcionisani. Dakle, nemamo konkretne naznake da će se nešto promeniti u toku današnjeg dana - kaže Orlić i dodaje:

- Moglo se čuti da će biti još nekih razgovora naše strane sa predstavnicima iz Privredne komore EU, da će biti razgovora i da će se možda nešto saznati u toku današnjeg dana, ali za sada još uvek nemamo konkretnih naznaka. Žele neku konkretnu garanciju koja će im omogućiti da obavljaju svoj posao. Kao što je na graničnom prelazu u Horgoš 1 ovakva situacija i protesti traju, tako i na graničnom prelazu Kelebija i dalje postoje kolone kamiona koji takođe iskazuju svoj stav i očekuju neka rešenja i odgovore od Evropske unije.

"Blokade ćemo nastaviti sve dok se problem ne reši"

Prevoznici upozoravaju da se gubici na obe strane mere milionima evra. Dragan Čakarević iz Saveza transportera i logističara Srbije, kaže da je jedan od osam uhapšenih vozača upravo iz njihove firme na terminalu u Roštoku:

- Bili smo prinuđeni da vozača vratimo avionom iz Berlina i da pošaljemo drugog vozača jer je prekoračio 90 dana. To je upravo tada i krenulo. Smatram da vozači kamiona nikako ne mogu da se gledaju kao turistički radnici i emigranti. To im je posao, oni ne borave, jednostavno transitiraju u zemljama Šengena, tako da je tu napravljena velika nepravda i smatram da će Evropska komisija brzo reagovati, u protivnom mi ćemo blokade nastaviti dok se taj problem ne bude rešio.

Predložena posebna vizna strategija u Briselu ne znači i automatsko uvođenje nove vize, već početak strateške rasprave o izuzecima od sadašnjeg pravila boravka od 90 dana u Šengenu.

U praksi bi to vozačima omogućilo duži boravak u EU bez straha od prekoračenja. Međutim, nisu samo vozači pogođeni ovim problemom, već i zaposleni u železnici, avio kompanijama na kruzerima. Ako je suditi prema najavama, vozači neće napustiti blokade dok Evropski parlament ne da zeleno svetlo njihovim zahtevima. Podršku države već imaju.

- Od ovih blokada sigurno nećemo odustati jer mi drugoga izvora nemamo. Nemamo drugi način i izvor prihoda - kaže Čakarević.

