Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski fotografisala se danas sa maskotama predstojeće svetske izložbe EKSPO 2027.

Ministarka Stamenkovski je podsetila da su maskote upravo danas dobile imena.

"Milica i Rastko, većinom vaših glasova, biće imena koja će predstaviti Srbiju na EKSPO 2027", navela je ministarka na Instagramu u komentaru slike.

Ne propustitePolitikaMINISTARKA STAMENKOVSKI O IZJAVAMA ANE JOVANOVIĆ I NAPADU NA SVETOSAVLJE: Prvi put čujemo da nas profesorka istorije poziva da se odreknemo istorije (VIDEO)
Milica Đurđević Stamenkovski
PolitikaZLOUPOTREBA SVETINJA: Sveti Sava i Hram za blokadere su samo scenski rekviziti!
studenti blokaderi Hram Svetog Save
PolitikaMINISTARKA STAMENKOVSKI SA MINISTROM MALDIVA: Otvoren i sadržajan razgovor o izazovima koje donose ubrzana digitalizacija i promene na globalnom tržištu rada
Screenshot 2026-01-28 174851.jpg
PolitikaOČIGLEDNA MEDIJSKA MANIPULACIJA: Ministarka Stamenkovski o tobožnjem "zatvaranju vrata" Hrama Svetog Save studentima - Crkvu ne treba uvlačiti u dnevnu politiku
Screenshot_12.jpg