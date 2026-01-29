InfoBiz
Milica sa Milicom i Rastkom! Ministarka Stamenkovski ovekovečila susret sa maskotama Ekspa 2027 (foto)
Slušaj vest
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski fotografisala se danas sa maskotama predstojeće svetske izložbe EKSPO 2027.
Ministarka Stamenkovski je podsetila da su maskote upravo danas dobile imena.
"Milica i Rastko, većinom vaših glasova, biće imena koja će predstaviti Srbiju na EKSPO 2027", navela je ministarka na Instagramu u komentaru slike.
Reaguj
Komentariši