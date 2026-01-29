Slušaj vest

U godini u kojoj škola obeležava 123 godine postojanja, slava je bila povod da se govori o načinu na koji se znanje danas prenosi, razvija i potvrđuje u stvarnom profesionalnom kontekstu.

Svečanost je otpočeta presecanjem slavskog kolača, u prisustvu učenika, profesora,domaćina slave, partnera i saradnika škole. Program je nastavljen obraćanjima koja su bila usmerena na temu ranog profesionalnog usmeravanja i značaja podrške mladima u periodu kada tek započinju svoj put u struci.

Građevinska škola u Beogradu, kao jedna od najstarijih stručnih škola u Evropi, decenijama predstavlja mesto gde se postavljaju temelji znanja. Međutim, savremeni izazovi pokazuju da obrazovanje danas ne sme da se zaustavi na teoriji, već zahteva snažnu vezu sa realnim potrebama i iskustvom koje dolazi izvan učionice.

U tom kontekstu, ovogodišnji domaćin školske slave, kompanija V plus konstrukcije doo, istakla je značaj dugogodišnje saradnje sa školom, kao i uloge privrede u stvaranju uslova da mladi ljudi još tokom školovanja steknu jasniju sliku o svom budućem pozivu. Takav vid saradnje, kroz različite modele praktičnog učenja i mentorstva, omogućava učenicima da razvijaju radne navike, odgovornost i samopouzdanje, ali i da lakše donesu odluke o daljem profesionalnom usmerenju.

Posebno je naglašeno da modeli saradnje poput dualnog obrazovanja predstavljaju most između školskog znanja i stvarnih zahteva struke. Kroz ovakav pristup, mladi dobijaju priliku da svoje veštine razvijaju uz podršku iskusnih stručnjaka, da se upoznaju sa savremenim procesima rada i tehnologijama, kao i da po završetku školovanja imaju jasniju polaznu tačku za nastavak karijere.

Tokom programa obratili su se direktor škole,domaćini slave, kao i gosti koji su govorili o svojim profesionalnim počecima i značaju podrške koju su imali u ranim fazama razvoja. Svečanosti su prisustvovali i predstavnici partnerskih kompanija iz oblasti građevinske struke, kompanije Bekament doo i Mapei doo, kao i predstavnici republičkih organa i opštinske vlasti, među kojima i v.d. sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,gospodin Vojkan Tomić.

Svečani deo programa upotpunjen je nastupom školskog hora, koji je izveo svetosavsku himnu, kao i kulturno-umetničkim programom učenika, čime je dodatno istaknuta veza između tradicije, znanja i savremenog obrazovanja.

Ovogodišnje obeležavanje školske slave pokazalo je da tradicija ne predstavlja samo sećanje na prošlost, već i prostor za promišljanje budućnosti. U duhu svetosavskih vrednosti, poruka koja je poslata sa ovog događaja bila je jasna. Znanje dobija pun smisao tek onda kada se prenosi dalje, razvija kroz iskustvo i kada mladi ljudi imaju oslonac u zajednici koja prepoznaje značaj ulaganja u struku.