Potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Maliodgovorio je na tekst Milana Ćulibrka u Nedeljniku Radar o navodno nekontrolisanom decembarskom trošenju budžeta, ističući da je reč o uobičajenoj sezonskoj dinamici izvršenja i da je godišnji fiskalni rezultat bolji od plana usvojenog Zakonom o budžetu.

Odgovor ministra Siniše Malog prenosimo u celosti:

"Tekst problematično izvodi zaključke iz izolovane dinamike decembarskog izvršenja budžeta. Sezonski obrazac izvršenja budžeta je takav godinama da se krajem godine ubrzava realizacija ugovorenih obaveza, naročito kapitalnih rashoda i drugih dospelih plaćanja. Budžet se ocenjuje na nivou cele godine i u odnosu na Zakon o budžetu koji usvaja Narodna skupština, pritom i sam tekst navodi da je godišnji deficit procenjen na 2,3 mlrd evra, što je bolje od planiranih 2,67 mlrd evra.

Izvršenje se sprovodi kroz sistem planiranja likvidnosti i kvota, pri čemu korisnici mogu vršiti plaćanja do visine kvota za dati period, što isključuje interpretaciju o nekontrolisanom trošenju. Dakle, narativ u tekstu je zasnovan na izdvajanja jednog meseca (decembra) i na senzacionalističkim tvrdnjama o milionima evra na sat, što nije fiskalni pokazatelj i ne može biti osnova za zaključke o odgovornosti fiskalne politike. Budžetsko izvršenje se ocenjuje prema godišnjem cilju usvojenom Zakonom o budžetu, a ne prema izolovanim mesečnim oscilacijama.

Pre svega, sezonska dinamika izvršenja budžeta je takva godinama unazad da se u poslednjem kvartalu, a posebno u decembru, ubrzava realizacija ugovorenih obaveza i plaćanja koja dospevaju do kraja fiskalne godine. To uključuje i kapitalne rashode, transfere i druge budžetske stavke koje se najvećim delom realizuju krajem godine. Zato decembarski intenzitet isplata nije indikator iznenadnog trošenja.

Ključna činjenica je da se fiskalna disciplina meri ishodom u odnosu na godišnji plan koji je usvojila Narodna skupština. U samom tekstu se navodi da je procenjeni godišnji deficit niži od planiranog, što znači da je budžetski rezultat bolji od cilja postavljenog budžetom. Takav ishod je dokaz konzervativnijeg planiranja i opreznog izvršenja rashoda tokom izuzetno turbulentne godine (globalna ekonomska i politička neizvesnost). Oprezno trošenje tokom godine nije dokaz nekontrolisanog trošenja u decembru mesecu.

Važno je razdvojiti dve stvari koje se u medijskim interpretacijama često mešaju, kao npr. mesečni gotovinski tok/likvidnost (kada se plaća) i godišnji fiskalni rezultat (koliki su ukupni prihodi i rashodi u periodu/godini). Ubrzanje plaćanja u decembru može privremeno pogoršati mesečni saldo u gotovinskom smislu, ali samo po sebi ne govori ništa o tome da li je politika bila odgovorna ili ne - merodavan je kumulativ od početka godine i godišnji ishod prema planu.

Pored toga, relevantno je posmatrati strukturu promene, a ne samo mesečnu dinamiku. U javnim finansijama nije isto da li rast rashoda potiče iz kapitalnih ulaganja (jednokratno, razvojno) ili iz trajnog povećanja tekućih obaveza. Isto važi i za prihode: mesečne oscilacije mogu biti posledica tajminga uplata, sezonske komponente ali i ekonomskog ciklusa u kome se privreda nalazi, dok se pouzdani zaključci donose na osnovu kumulativnih podataka i strukture naplate.

Metodološki korektno je da se tvrdnje o neobičnom decembru testiraju poređenjem istih meseci kroz više godina. Ako se obrazac ponavlja (što u praksi budžetskog izvršenja i jeste čest slučaj), onda to nije alarm, već sezonalni profil realizacije budžeta. Izvlačenje zaključaka iz jednog meseca vodi pogrešnim interpretacijama. Isto tako kao što je decembar tradicionalno mesec pojačane realizacije rashoda, januarski rashodi su po pravilu slabiji u odnosu na ostatak godine, pa se ni na osnovu niskog januarskog izvršenja ne bi izvodili zaključci o navodno odličnoj fiskalnoj politici - kao što se ni na osnovu visokog decembarskog izvršenja ne može izvoditi zaključak o navodno neodgovornoj fiskalnoj politici.

Konačno, važno je naglasiti da izvršenje budžeta nije prostor slobodnog trošenja, već se sprovodi kroz trezorski sistem, planiranje likvidnosti i odobrene aproprijacije, uz periodične limite (kvote) za korisnike. To znači da se i decembarska dinamika dešava unutar unapred definisanog institucionalnog okvira i odobrenih budžetskih okvira, a ne ad hoc i van kontrole.

Zaključak je jednostavan: posmatrati decembar izdvojeno i prikazivati ga kroz retoričke konstatacije zamagljuje suštinu.

Merodavno je da li je godišnji rezultat u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnim ciljem, a ako je ostvarenje bolje od plana, to potvrđuje fiskalnu disciplinu i odgovorno upravljanje javnim finansijama, uz uobičajenu sezonalnu dinamiku realizacije na kraju godine.", zaključio je Siniša Mali.