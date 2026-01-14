Slušaj vest

Iz EDS-a upozoravaju da je reč o netačnim i neproverenim vestima i pozivaju građane da ne nasedaju na, kako navode, besmislene provokacije.

- Sve tačne i zvanične informacije o planiranim isključenjima dostupne su u medijima, na sajtu elektrodistribucija.rs, putem mobilne aplikacije ED Srbije, kao i pozivom Kontakt centra na besplatan broj 0800 360 300 - saopštila je Elektrodistribucija Srbije.

Kako je navedeno, na području Banovog brda dele se leci u kojima se građani upozoravaju da će zbog radova ostati bez struje više dana, što EDS odlučno demantuje. Ističe se i da Elektrodistribucija Srbije nikada ne distribuira zvanična obaveštenja putem letaka.

Posebno se naglašava da je na tim lecima neovlašćeno korišćen logo Elektroprivrede Srbije (EPS), iako se ta kompanija ne bavi distribucijom električne energije.

Prema navodima EDS-a, cilj ovakvih dezinformacija je uznemiravanje građana i otežavanje rada zaposlenih na terenu. Kako dodaju, Elektrodistribucija Srbije je već neko vreme izložena pokušajima diskreditacije kroz širenje netačnih i neproverenih informacija od strane različitih provokatorskih grupa.