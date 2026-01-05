Slušaj vest

Početkom godine mnogi su mislili da je samo pitanje vremena kada će evro pasti ispod pariteta s dolarom, ali sada vredi 1,17 dolara, pa je evro dobio čak 14 odsto u odnosu na dolar.

Ruska rublja uspela je da najviše poraste prošle godine, uprkos nižim cenama nafte i zapadnim sankcijama. Ojačala je za 45 odsto u odnosu na dolar (najviše u više od 30 godina) i trenutno je na 80 rubalja za dolar, što je gotovo ista vrednost kao i pre početka rata u Ukrajini pre gotovo četiri godine.

Iako je jača rublja blagotvorno uticala na inflaciju, to u mnogo čemu nije dobra vest za Rusiju, jer smanjuje profit izvoznika i, pre svega, naftne industrije, od koje zavisi državni budžet, prenosi Seebiz.

U svakom slučaju, verovatno nema analitičara na svetu koji bi na prelazu u novu godinu prošle godine predvideo da će rublja i zlato (+65 odsto prošle godine) doneti bar dvostruko veći prinos od deonica Veličanstvene sedmorke (prosečan rast od 20 posto) i da se bitkoin neće pridružiti zabavi.

Biznis Kurir/B92

