Kako je navedeno, zimske službe aerodroma "Nikola Tesla" rade intenzivno da bi se omogućilo bezbedno odvijanje saobraćaja.

- Danas je stanje znatno povoljnije, saobraćaj se odvija uz pojedina kašnjenja, ali se postepeno normalizuje - navode sa beogradskom aerodroma.

Pozivaju putnike da na aerodrom dođu na vreme i da prate ažurne informacije o redu letenja, koje su dostupne na mobilnoj aplikaciji Belgrade Airport, internet prezentaciji www.beg.aero, putem broja telefona Info centra Aerodroma 011209 4444 ili u izabranoj avio-kompaniji.

Biznis Kurir/B92

