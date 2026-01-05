Na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" zbog vremenskih uslova kasne pojedini letovi, ali se saobraćaj postepeno normalizuje.
Ako danas letite sa Beogradskog aerodroma, dvaput proverite: Pojedini letovi kasne zbog vremenskih uslova
Kako je navedeno, zimske službe aerodroma "Nikola Tesla" rade intenzivno da bi se omogućilo bezbedno odvijanje saobraćaja.
- Danas je stanje znatno povoljnije, saobraćaj se odvija uz pojedina kašnjenja, ali se postepeno normalizuje - navode sa beogradskom aerodroma.
Pozivaju putnike da na aerodrom dođu na vreme i da prate ažurne informacije o redu letenja, koje su dostupne na mobilnoj aplikaciji Belgrade Airport, internet prezentaciji www.beg.aero, putem broja telefona Info centra Aerodroma 011209 4444 ili u izabranoj avio-kompaniji.
