Slušaj vest

ALTA banka danas je bila deo prve međunarodne konferencije „Inkluzivna Srbija – izazovi i perspektive“, održane na Beogradskom sajmu u organizaciji Centra Inkluzivna Srbija, Konferencija je okupila predstavnike institucija, kompanija i organizacija koje doprinose stvaranju inkluzivnijeg društva, sa posebnim akcentom na decu i mlade. ALTA banka je obradovala najmlađe učesnike novogodišnjim paketićima, a dolazak deda Mraza doprineo je prazničnoj atmosferi. Osmesi na njihovim licima bili su podsetnik koliko pažnja i briga znače, kao i potvrda da se doprinos inkluziji ostvaruje kroz male gestove koji donose radost i osećaj pripadnosti.

Foto: Dragan Petrović

Na panelu „Odgovorne kompanije – odgovorno društvo“, u ime ALTA banke govorila je Dragana Topalović, naglašavajući da inkluzija i društvena odgovornost nisu samo deo strategije, već značajan segment vrednosnog sistema banke i važan element njenog poslovnog pristupa. ALTA banka već godinama realizuje projekte koji promovišu jednakost i zajedništvo, među kojima se izdvaja inicijativa „Za grad koji se voli“. Kroz ovaj projekat banka obnavlja košarkaške terene i stvara prostore gde se deca i mladi okupljaju, druže i bave sportom – bez razlika, svi zajedno.

Pored toga, ALTA banka se uvek odaziva pozivu Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj ulici. Do sada je obezbeđena neophodna oprema za svakodnevnu brigu o najmlađima, kao i igračke i novogodišnji paketići, kako bi zaposlenima bio olakšan rad, a deci pruženi trenuci radosti.

U lokalnim zajednicama ALTA banka organizuje donacije, kreativne radionice i sportske aktivnosti, pokazujući da je društvena odgovornost važan deo njenog identiteta i svakodnevnog poslovanja.

„Vrednosti koje negujemo su poverenje, podrška i odgovornost, jer zajedništvo i jednakost su temelji budućnosti. Želja nam je da svaka odluka koju donosimo ima svrhu i dugoročan uticaj na ljude i zajednicu“, naglasila je Topalović.

Foto: Dragan Petrović

ALTA banka je dobitnik priznanja „Đorđe Vajfert“ za društvenu odgovornost. Na današnjoj konferenciji, Centar Inkluzivna Srbija dodelio je ALTA banci plaketu za neizmernu podršku i veliki doprinos razvijanju inkluzije u našoj zemlji, čime je još jednom potvrđena uloga banke kao pouzdanog partnera zajednice. Ova nagrada potvrđuje njenu doslednu posvećenost inicijativama koje doprinose kvalitetu života u zajednici i podstiču pozitivne promene.

Događaj je potvrdio da inkluzija predstavlja zajedničku odgovornost institucija, kompanija i zajednice i da je ona zajednički cilj svih aktera, kao i ključna vrednost koja povezuje ljude i gradi društvo jednakih mogućnosti.

Foto: Dragan Petrović

Linkedin:

ALTA banka na prvoj međunarodnoj konferenciji „Inkluzivna Srbija – izazovi i perspektive“

Danas smo imali čast da budemo deo Prve međunarodne konferencije posvećene inkluziji, održane na Beogradskom sajmu. Tema inkluzije je duboko povezana sa vrednostima koje negujemo – poverenje, podrška i odgovornost.

Na panelu „Odgovorne kompanije – odgovorno društvo“, u ime ALTA banke govorila je Dragana Topalović, ističući da inkluzija i društvena odgovornost nisu samo deo strategije, već značajan segment našeg vrednosnog sistema i važan element poslovnog pristupa.

Kroz projekte poput „Za grad koji se voli“, podršku Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj ulici, kao i brojne inicijative u lokalnim zajednicama, pokazujemo da inkluzija počinje od značajnih gestova – od obnove košarkaških terena do obezbeđivanja opreme, igračaka i paketića za najmlađe.

Osmesi dece danas, kada im je Deda Mraz uručio novogodišnje paketiće, podsetnik su koliko pažnja i briga znače.

ALTA banka je dobitnik priznanja „Đorđe Vajfert“ za društvenu odgovornost, što potvrđuje našu doslednu posvećenost inicijativama koje doprinose kvalitetu života u zajednici i podstiču pozitivne promene.

Inkluzija je zajednički cilj institucija, kompanija i društva – ključna vrednost koja povezuje ljude i gradi društvo jednakih mogućnosti.

#Inkluzija #DruštvenaOdgovornost #ALTAbanka #ZaGradKojiSeVoli #Jednakost #Zajedništvo

Foto: Dragan Petrović

Instagram:

Danas smo učestvovali na Prvoj međunarodnoj konferenciji „Inkluzivna Srbija – izazovi i perspektive“.

Na panelu „Odgovorne kompanije – odgovorno društvo“, u ime ALTA banke govorila je Dragana Toplavić o našem pristupu inkluziji – kako je sprovodimo u praksi kroz projekte i inicijative koje povezuju ljude i stvaraju jednake prilike.

Obradovali smo najmlađe učesnike novogodišnjim paketićima koje im je uručio Deda Mraz . Njihovi osmesi su nas podsetili koliko pažnja i briga znače.

Naš pristup inkluziji zasnovan je na konkretnim akcijama – od projekata koji povezuju ljude do gestova koji donose osmeh.

#ALTAbanka #Inkluzija #DruštvenaOdgovornost #ZaGradKojiSeVoli #Jednakost #Zajedništvo