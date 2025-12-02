United Group B.V. objavila finansijske rezultate za prvih devet meseci 2025.
2. decembar 2025 - United Grupa, vodeća telekomunikaciona i medijska kompanija u Jugoistočnoj Evropi, danas je objavila finansijske rezultate za prvih devet meseci 2025. godine (9M 2025, zaključno sa 30. septembrom 2025. godine): rast prihoda i prilagođene EBITDA-e u poređenju sa istim periodom prošle godine.
Nakon prodaje portfolija u Srbiji ranije ove godine, Grupa se sada jasno fokusirala na osnovne operacije u Evropskoj uniji i rastuće biznise u oblasti telekomunikacija, medija i tehnologije. Portfolio je pojednostavljen, a menadžment je fokusiran na ključne kompanije u u Grčkoj, Bugarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji.
Istovremeno, Grupa je nastavila sa jačanjem liderskog tima, a imenovanje dr. Kim Kyllesbech Larsena za Grupnog direktora za tehnologiju i informacije i Dejana Kocića za v.d. izvršnog direktora kompanije United Cloud, podržavaju realizaciju tehnologije i inovacija u agendi United Grupe.
Stan Miller, izvršni direktor United Grupe, izjavio je:
„Naš rezultat za treći kvartal pokazuje snažan organski rast i potvrđuje da naši poslovni ciljevi donose rezultate. Usmerili smo Grupu na naš ključni portflio, omogućavajući lokalnim timovima da postignu izuzetne rezultate. Kako nastavljamo da stvaramo vrednost kroz naše poslovanje u oblasti telekomunikacija, medija i tehnologije, naš prioritet ostaje snažno usmeren na alokaciju kapitala, ubrzavanje konverzije gotovine i generisanje dugoročne vrednosti za sve zainteresovane strane.“
Ključni rezultati poslovanja
Finansijski rezultati United Grupe za 9M 2025. godinu odražavaju kombinaciju održivog rasta prihoda, jačanja zarade i daljeg jačanja bilansa. Prihodi su porasli za 3% u odnosu na isti period prošle godine, dostigavši iznos od 2,0 milijarde evra, pretežno zahvaljujući organskom rastu broja korisnika, rastu prodaje postojećim korisnicima, inflacionim korekcijama cena i ICT projektima. Prihodi za poslednjih 12 meseci dostigli su 2,7 milijardi evra, što predstavlja rast od 4% u odnosu na prethodnu godinu.
Prilagođena EBITDA porasla je za 7%, na približno 680 miliona evra, što je premašilo rast prihoda, kao rezultat kontinuiranog upravljanja troškovima koji su umanjili uticaj inflacije plata na većini tržišta. Prilagođena EBITDA za poslednjih 12 meseci dostigla je 909 miliona evra, što predstavlja rast od 9% u odnosu na isti period prošle godine.
Kapitalna izdvajanja, isključujući kapitalizovane zakupnine, porasla su na oko 550 miliona evra, uglavnom kao rezultat povećanih ulaganja u fiksnu mrežu (posebno izgradnju optičke mreže u Grčkoj), investicija u mobilnu infrastrukturu i energetske projekte.
Grupa je dodatno ojačala svoj bilans: na dan 30. septembar 2025. godine, neto dug prema EBITDA je smanjen na 4,27x, u poređenju sa 4,70x na dan 30. jun 2025. godine, dok je bruto dug prema EBITDA smanjen na 4,44x, sa 4,80x u istom periodu1.
*Neto dug se računa na osnovu godišnje prilagođene EBITDA-e za poslednja dva kvartala. Za definicije pojmova kao što su prilagođena EBITDA, godišnja prilagođena EBITDA za poslednja dva kvartala, neto dug i drugih mera, posetite finansijske izveštaje United Grupe.
