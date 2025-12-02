2. decembar 2025 - United Grupa, vodeća telekomunikaciona i medijska kompanija u Jugoistočnoj Evropi, danas je objavila finansijske rezultate za prvih devet meseci 2025. godine (9M 2025, zaključno sa 30. septembrom 2025. godine): rast prihoda i prilagođene EBITDA-e u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Nakon prodaje portfolija u Srbiji ranije ove godine, Grupa se sada jasno fokusirala na osnovne operacije u Evropskoj uniji i rastuće biznise u oblasti telekomunikacija, medija i tehnologije. Portfolio je pojednostavljen, a menadžment je fokusiran na ključne kompanije u u Grčkoj, Bugarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji.

Istovremeno, Grupa je nastavila sa jačanjem liderskog tima, a imenovanje dr. Kim Kyllesbech Larsena za Grupnog direktora za tehnologiju i informacije i Dejana Kocića za v.d. izvršnog direktora kompanije United Cloud, podržavaju realizaciju tehnologije i inovacija u agendi United Grupe.

Stan Miller, izvršni direktor United Grupe, izjavio je:

„Naš rezultat za treći kvartal pokazuje snažan organski rast i potvrđuje da naši poslovni ciljevi donose rezultate. Usmerili smo Grupu na naš ključni portflio, omogućavajući lokalnim timovima da postignu izuzetne rezultate. Kako nastavljamo da stvaramo vrednost kroz naše poslovanje u oblasti telekomunikacija, medija i tehnologije, naš prioritet ostaje snažno usmeren na alokaciju kapitala, ubrzavanje konverzije gotovine i generisanje dugoročne vrednosti za sve zainteresovane strane.“

Ključni rezultati poslovanja



Finansijski rezultati United Grupe za 9M 2025. godinu odražavaju kombinaciju održivog rasta prihoda, jačanja zarade i daljeg jačanja bilansa. Prihodi su porasli za 3% u odnosu na isti period prošle godine, dostigavši iznos od 2,0 milijarde evra, pretežno zahvaljujući organskom rastu broja korisnika, rastu prodaje postojećim korisnicima, inflacionim korekcijama cena i ICT projektima. Prihodi za poslednjih 12 meseci dostigli su 2,7 milijardi evra, što predstavlja rast od 4% u odnosu na prethodnu godinu.