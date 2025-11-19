Slušaj vest

Urednik Bele knjige 2025 Saveta stranih investitora Nebojša Savić poručio je da su digitalizacija, telekomunikacije i energetika najvažniji sektori za unapređenje poslovne klime u Srbiji. Istakao je da je uprkos složenim globalnim okolnostima srpska privreda pokazala otpornost i nastavila rast.

Savić je naveo da je ove godine zabeležen napredak u pet sektora, određeni pomak u 35, dok u 22 nema promene. Bela knjiga donosi oko 470 preporuka, više nego prošle godine. Prosečna ocena napretka iznosi 1,32, što je blago poboljšanje.

Digitalizacija je najbolje ocenjena sa 2,5, telekomunikacije su skočile na 2,27, dok je energetika dobila 2,13. Savić je podvukao da je važno da Srbija prati globalne izazove - fragmentaciju svetske privrede i recesione pritiske na trgovinske partnere. Ocenio je i da je inflacija vraćena u ciljani koridor, a privreda uprkos usporavanju beleži rast.

Ostajemo odani Srbiji

Predsednik FIC-a Ronald Seliger poručio je da Savet ostaje posvećen partner Vladi Srbije i da su strane kompanije „odane ovoj zemlji“. Podsetio je da je 2025. godina slabija za investicije zbog geopolitičkih kretanja, te da je nastavak evropskih integracija ključan za smanjenje rizika.

Bela knjiga 2025 donosi 461 preporuku, dok se od prošlogodišnjih njih 74 odsto nije pomerilo sa mrtve tačke.