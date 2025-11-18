Slušaj vest

Zvanični srednji kursdanas je 117,1809 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Evropska valuta, prema zvaničnom srednjem kursu, juče je vredela 117,1759 dinara.

Dinar danas prema evru vredi isto kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku ove godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabiji bio kada je evro iznosio 117,2560 dinara.

Kurir.rs/Beta

InfoBizNARODNA BANKA SRBIJE SAOPŠTILA: Evro danas 117,17 dinara
