Evropska centralna banka (ECB) objavila je da će evro novčanice biti potpuno obnovljene. Dva glavna motiva na novim dizajnima biće: „Evropska kultura“ i „Reke i ptice“. Naglašeno je da će nove novčanice biti modernije, šarenije i sigurnije.

Tema „Evropska kultura“ neće obuhvatati samo arhitektonske građevine, već i istorijske ličnosti koje su ostavile trag u operi, nauci, književnosti i zanatstvu. Tema „Reke i ptice“ simbolizovaće prirodno bogatstvo, raznolikost i otpornost Evrope. Na poleđini novčanica biće prikazane evropske institucije, naglašavajući važnost očuvanja ovih vrednosti. Evropska centralna banka menja evro novčanice. Novi dizajni, sa temama kulture i prirode, biće šareniji, moderniji i sigurniji.

U procesu dizajna učestvovali su ne samo birokrate, već i stručnjaci iz različitih zemalja i građani. Dve savetodavne grupe iz evrozone dale su predloge, a oko 365.000 ljudi dalo je svoje mišljenje. ECB je između 15. jula i 18. avgusta organizovala otvoreni konkurs za grafičke dizajnere iz cele Evrope. Izabrani dizajni biće predstavljeni javnosti 2026. godine.

Uvođenje novih evro novčanica u opticaj trajaće nekoliko godina. Evropska centralna banka je naglasila da će gotovina i dalje biti u upotrebi, a nove novčanice će biti modernije, šarenije i otpornije na falsifikovanje.

ECB je saopštila da će postojeće serije novčanica ostati važeće i nakon uvođenja novih. Stare će biti u opticaju dok se zalihe ne iscrpe, a građani će moći da ih koriste i zamenjuju u bankama u svakom trenutku. Ukoliko u budućnosti bude odlučeno da se stare serije povuku iz upotrebe, ta odluka biće najavljena na vreme. Na taj način prelazak na novi dizajn biće postepen i nesmetan kako za tržište, tako i za građane.