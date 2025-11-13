Slušaj vest

Japanska kompanija „Tojo tajers” planira izgradnju Centra za inovacije u okviru postojećeg industrijskog kompleksa kako bi unapredila postojeće ili stvarala nova proizvodna rešenja, kako bi se povećala konkurentnost, efikasnost i održivost organizacije.

Novi objekat će biti deo „Tojo tajers” proizvodnog kompleksa koji će služiti za istraživanje i razvoj procesa mešanja i ekstruzije gume za pneumatike. Kako je objašnjeno da bi se potvrdile performanse novih formulacija i brzo se primenile u proizvodnji, predviđa se postrojenje za istraživanje i razvoj u prostorijama Centra, gde bi se uveli mikser linija i ekstruder koji su manjeg obima od proizvodnih mašina, i procenili i verifikovali uslovi rada opreme za mešanje i ulazni uslovi sirovina u razvoju procesa mešanja.

Prema urbanističkom projektu za izgradnju objekta granicu prostora čini železnička pruga broj 105 Beograd (Centar) - Stara Pazova - Novi Sad - Subotica - državna granica - (Kelebija), južna regulaciona linija Ulice Industrijska 3, i međne linije sa susednim parcelama. Urbanistički projekat ima dva obuhvata koja iznose ukupno 637.455 kvadratna metra. Uži obuhvat se odnosi na deo katastarske parcele koji se nalazi u severozapadnom uglu pracele, odnosno kompleksa, severno od postojećeg objekta 7 (zgrada za proizvodnju saobraćajnih sredstava - proizvodni objekat) i predstavlja prostor uokviru kojeg je planirana izgradnja centra i neposredno okruženje sa planiranim i postojećim internim saobraćajnicama, piše Dnevnik.

Površina tog obuhvata iznosi 9.135 kvadratnih metara. Planirano je da Centar za inovacije bude izgrađen u severozapadnom uglu kompleksa, u blizini administrativne zgrade, preko puta valjare i proizvodnog objekta. Objekat se predviđa delom na dva sprata, delom sa jednim spratom, ukupne bruto površine od oko 6.000 kvadratnih metara i u njemu će biti zaposleno oko 20 ljudi. U istočnom krilu planirane su laboratorije, prostori za testiranje i analizu sprovedenih ispitivanja, dok bi se u zapadnom krilu nalazi uslovno rečeno „proizvodnja“, koja je eksperimentalnog tipa sa konferencijskom salom i glavnom kancelarijom zaposlenih u kome će se predstavljati i obrađivati podaci dostignuća i istaživačkog rada.

Proizvodnja gume, odnosno pokretanje miksera će se odvijati jednom sedmičo i efektivno će raditi šest sati. U objektu se predviđaju eksperimentalni prostori u kome će se proizvesti guma, laboratorije za ispitivanje proizvedenog materijala, kancelarije za obradu analiza ipodataka, prostor za prezentaciju i prikazivanje ostvarenih rezultata ispitivanja i obuku zaposlenih.

Glavni ulaz u objekat je približno centralno postavljen na južnoj fasadi. Centralnim stepeništem je obezbeđena vertikalna komunikacija do konferencijske sale, lobija i krovne terase ispred nje, kao i do glavne kancelarije na drugom spratu. Centralno stepenište je dizajniran da svojim oblikom podseća na oblik pneumatika za automobile.

U prizemlju sa desne, istočne, strane centralnog stepeništa nalaze se prostor malog laboratorijskog miksera i vulkanizacije sa svojim pripadajućim skladištem i odmeravanjem sitnih komponenti. Na istočnoj fasadi nalazi se ulaz za zaposlene i vertikalna komunikacija stepeništem, blok sa garderobama i taoletima. Konferencijska sala i glavni kancelarijski prostor smešteni su naspram središta mašine kako bi se istraživanje i pilot proizvodnja mogla neposredno pratiti.. U zapadnom delu parcele u toku je izgradnja fotonaponske elektrane „Toyo Tire Taiyo power plant” (7,2 megavati) za sopstvenu potrošnju sa delimičnom predajom električne energije u distributivni sistem po sistemu kupac-proizvođač.

Najveća japanska grinfild investicija

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković renije ove godine obišla je pogon „Tojo tajersa” u Inđiji, a potom je posetila i sedište kompanije u Osaki, u Japanu. Gojković je tada kazala da će izgradnja Centra biti velika šansa za mlade i studente da doprinesu razvoju i modernizaciji fabrike. Takođe, ocenila je da je to najveća grinfild investicija iz Japana u našoj zemlji, koja predstavlja primer moderne industrije budućnosti, zasnovane na znanju, savremenim tehnološkim rešenjima i korišćenju obnovljivih izvora energije, uključujući i solarnu energiju. U Vojvodini posluje osam japanskih kompanija, sa ukupnim investicijama koje će, po završetku planiranih projekata, dostići vrednost veću od 622 miliona evra, te da se posebno izdvajaju ulaganja u oblasti automobilske industrije.

