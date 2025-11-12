Slušaj vest

Na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Binance, vrednost bitkoina (BTC) danas je pala za 2,02 odsto, na 89.962,42 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinom u prethodna 24 sata iznosi više od 62 milijarde evra.

Prema podacima o tržišnom sentimentu, indeks straha i pohlepe za bitkoin nalazi se na nivou 26, u zoni “straha”, što predstavlja blago pogoršanje u odnosu na juče, kada je iznosio 29 poena.

Pad je zabeležen i kod drugih vodećih kriptovaluta:

Itirijum (ETH) je oslabio 2,22% i sada vredi 3.045,29 evra, Binance Coin (BNB) je pao 2,48% na 843,32 evra, Solana (SOL) beleži gubitak od 3,79%, na 140,36 evra, dok je Avalanche (AVAX) izgubio 2,85% i trguje se po ceni od 15,27 evra.

Ipak, među retkim dobitnicima dana nalazi se Telegramova kriptovaluta Toncoin (TON), koja je porasla 3,26%, na 1,79 evra. Najviše se i dalje trguje bitkoinom, itirijumom i solanom, dok najveći rast trenutno beleže LSK, RESOLV i UNI.