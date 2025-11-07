Slušaj vest

Strategyin Bitcoin (BTC)prinos za 2025. godinu premašio je ovogodišnji povraćaj same kriptovalute za 17,22%. Da li bi kompanija Michaela Saylora sada mogla da se okrene ka Bitcoin Hyperu (HYPER) - najbržem Bitcoin Layer-2 projektu u razvoju - radi većih prinosa?

Bitcoin Hyper spaja razvojno okruženje zasnovano na Solani sa Bitcoin slojem za poravnanje transakcija, omogućavajući programerima da grade aplikacije koje su izuzetno brze i sigurne zahvaljujući Bitcoinu. Ovaj okvir omogućava upotrebu BTC-a u različitim ekosistemima - od DeFi aplikacija i gejminga do stvarnih integracija - koje ranije nisu bile moguće na osnovnom Bitcoin lancu.

Projekat je sada dostigao 26 miliona dolarau pretprodajnom finansiranju, podstaknut nedavnom velikom kupovinom od strane „kitova“, i ulazi u poslednje sate trenutne runde, nakon čega će se cena tokena povećati sa trenutnih 0,013225 USD po HYPER tokenu.

S obzirom na to da se pretprodaja bliži kraju, a lansiranje je sve bliže, ovo je jedna od poslednjih prilika za kupovinu pre izlaska na berze. Ako se momentum nastavi, taj debi bi mogao biti zaista ogroman.

Nakon što je nadmašila BTC, Strategyna potraga za većim prinosom možda vodi kroz Bitcoin Layer-2 ekosistem

Strategy je do sada akumulisala 641.205 BTC, vrednih oko 64,8 milijardi dolara po trenutnim cenama, prema objavi Michaela Saylora na X-u.

U istoj objavi, Saylor je istakao da Strategyin prinos na Bitcoin za 2025. iznosi 26,1%, što premašuje Bitcoinovih 8,8% prinosa od početka godine (YTD) - razliku koja potvrđuje efikasnost njene strategije upravljanja kapitalom.

Saylor je takođe otkrio da je kompanija nedavno kupila 397 BTC u vrednosti od 45,6 miliona dolara, po prosečnoj ceni od 114.771 USD po kriptovaluti, čime su ukupne rezerve premašile nivo svih državnih zaliha.

Strategy je svoje akumuliranje Bitcoina zasnivala na pažljivo osmišljenoj kombinaciji finansijskih instrumenata - od konvertibilnih obveznica i prioritetnih akcija do prodaje akcija na tržištu - što joj omogućava stalnu kupovinu uz očuvanje finansijske fleksibilnosti. Na taj način, kompanija kontinuirano akumulira Bitcoin tokom različitih tržišnih ciklusa, tretirajući ga ne kao spekulativnu imovinu, već kao dugorošnu riznicu vrednosti.

S obzirom da sada Strategyin prinos premašuje samBitcoin, postavlja se pitanje da li bi njen sledeći korak trebalo da bude potraga za još većim profitom. Pojava Bitcoin Hypera u okviru rastućeg Bitcoin Layer-2 ekosistema predstavlja novu granicu u načinu na koji se BTC može koristiti i implementirati.

Kupovina HYPER tokena daje investitorima rani pristup infrastrukturi koja omogućava ovu evoluciju. A ta pozicija bi mogla doneti asimetrične prinose slične onima koje je Bitcoin pružao u svojim ranim godinama.

Kako HYPER direktno povezuje BTC

Zahvaljujući načinu na koji je Bitcoin Hyper integrisan sa Bitcoin mrežom, svaki HYPER token je inherentno povezan sa aktivnošću Bitcoina unutar ekosistema. Da bismo razumeli tu vezu, potrebno je pogledati strukturu sistema.

Na vrhu se nalazi razvojni sloj, gde se aplikacije grade pomoću Solana Virtual Machine (SVM). Ovo okruženje omogućava brze i jeftine transakcije, dok BTC funkcioniše kao sredstvo razmene u okviru tih aplikacija. Ispod njega je sloj za poravnanje, koji pokreće Bitcoin mreža i obezbeđuje finalizaciju i trajnost svih transakcija na lancu.

Dva sloja povezuje kanonski most (canonical bridge) - mehanizam koji zaključava BTC na osnovnom sloju i zatim emituje umotani (wrapped) BTC unutar Bitcoin Hyper sistema. Ovaj umotani BTC slobodno cirkuliše kroz aplikacije, otključavajući mogućnosti koje su bile nemoguće na glavnom Bitcoin lancu.

HYPER token funkcioniše u okviru ovog sistema. On se koristi za plaćanje gas naknada unutar mreže, kao i za staking i upravljanje protokolom.

Zajedno, BTC i HYPER stvaraju dinamičan dvo-token sistem: kada Bitcoin cirkuliše, HYPER dobija korisnost - što podstiče potražnju koja prevazilazi puku spekulaciju. Čak i ako bi samo 1% ukupne Bitcoin ponude prešlo kroz Bitcoin Hyper most, vrednost HYPER tokena mogla bi znatno da poraste.

Ako Strategy još nije ušla - „kitovi“ već jesu

Samo u oktobru, pretprodaja Bitcoin Hypera privukla je 5,8 miliona dolara novog finansiranja, pri čemu je značajan deo stigao od niza velikih „kitovskih“ kupovina.

Jedan „kit“ je navodno kupio 24,6 miliona HYPER tokena za oko 327.000 dolara, dok su druga dva zajedno kupila 25,65 miliona tokena u vrednosti od 333.000 dolara. Još jedan investitor je potom izvršio jednu od najvećih pojedinačnih kupovina do sada - oko 62,2 miliona HYPER tokena vrednih 833.000 dolara u tom trenutku.

Ranije ove nedelje, novi „kit“ ušao je na tržište kupovinom od 10 miliona HYPER tokena za 135.000 dolara, čime je dodatno pojačao listu velikih ulazaka u pretprodaju.

Sve ove kupovine ukazuju na to da se institucionalni investitori ili pojedinci sa velikim kapitalom pozicioniraju rano u Bitcoin Hyperu, verovatno prepoznajući istu vrstu prilike sa visokim potencijalom koju Strategy vidi u samom Bitcoinu.

Bez obzira na to da li je Strategy direktno uključena ili ne, obim učešća „kitova“ ukazuje na rastući konsenzus: Bitcoin Hyper postaje projekat ogromnih razmera.

Ne propustite priliku - pretprodaja Bitcoin Hypera uskoro se završava

Sada je trenutak da postanete rani pristalica Bitcoin Hypera - možda čak i pre Strategy, ili rame uz rame sa njom. Dok još ima vremena, posetite zvanični sajt Bitcoin Hypera da se priključite pretprodaji pomoću SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ili čak kreditne kartice.

Novi vlasnici mogu odmah početi da zarađuju putem nativnog staking protokola Bitcoin Hypera, koji trenutno nudi 45% APY, uz više od 1,16 milijardi HYPER tokena već stakovanih.

Za najlakše iskustvo preporučuje se korišćenje Best Wallet novčanika, jednog od najboljih na tržištu. HYPER je već uvršten u Upcoming Tokens sekciju u Best Wallet aplikaciji, što olakšava kupovinu, praćenje i preuzimanje tokena kada projekat postane aktivan.