Ekskluzivno: Visa i Raiffeisen banka vas vode na Evroligu!
Raiffeisen banka u saradnji sa kompanijom Visa vodi vas na utakmice Partizana i Crvene Zvezde u Evroligi koji se igraju u “Beogradskoj areni“.
Da biste osvojili karte potrebno je da zapratite Raiffesien banku na Instagramu, kao i kanale poznatog podkast tandema “Luka i Kuzma“.
Voditeljski dvojac koji čine Luka Spasovski i Vladimir Kuzmanović, biće domaćin navijačima na utakmicama.
Foto: Promo
Na utakmice KK Partizan dobitnike karata vodiće Luka, a na utakmice KK Crvena zvezda Kuzma.
Sve detalje oko izvlačenja dobitnika i raspodele karata možete saznati na Instagram nalogu Raiffeisen banke i kanala “Luka i Kuzma“.
Karte za utakmicu je obezbedila kompanija Visa, zvanični sponzor Evrolige.
