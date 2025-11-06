Slušaj vest

Međunarodni sajam turizma i seoskog turizma, 16. po redu, svečano je otvoren na kragujevačkom Šumadija sajmu, u prisustvu više predstavnika lokalne samouprave i državnog sekretara u Ministarstvu turizma i omladine, Nikole Mijajlovića. Sajam koji uz podršku ovog Ministarstva i Grada Kragujevca organizuju Šumadija sajam i Gradska turistička organizacija Kragujevac trajaće tri dana, a posetiocima će ponuditi bogat i raznovrstan program, promocije, radionice, degustacije, kulturno–umetnički i zabavni sadržaji.

Foto: Kurir/D.Đ.

- Ovaj sajam u velikoj meri doprinosi razvoju turizma i seoskog turizma i izvrsna je prilika da se razmene ideje i iskustva u cilju njegovog daljeg razvoja, istakao je Edis Durgutović, narodni poslanik, otvarajući manifestaciju.

Foto: Kurir/D.Đ.

U saradnji sa Ministarstvom turizma i omladine Grad Kragujevac realizuje dosta značajnih projekata u oblasti turističke infrastrukture. Jedan od takvih je i uređenje jezera Bubanj sa letnjom scenom i amfiteatrom, naglasio je Durgutović, najavivši da se njegov završetak očekuje naredne godine kada će ovo postati novo stecište kulturnih i turističkih sadržaja.

Foto: Kurir/D.Đ.

- Sajam je prilika da još jednom predstavimo naš grad kao značajnu turističku destinaciju, kazala je direktorka Gradske turističke organizacije, Mirjana Milenković, naglasivši da ovogodišnji sajam beleži i rekordni broj izlagača iz Srbije i regiona.

Tokom tri sajamska dana na smenjivaće se različiti kulturno–umetnički sadržaji, a posetioci će moći i da uživaju u prezentacijama destilerija i seoskih domaćinstava.

Foto: Kurir/D.Đ.

- Zahvaljujući našim izlagačima, turističkim organizacijama i agencijama, kupovinom ulaznice i popunjavanjem kupona posetioci postaju potencijalni dobitnici brojnih poklon putovanja širom Evrope i regiona, istakla je Milenković.

Ona je najavila da drugog dana Sajma posetioce očekuje tradicionalno takmičenje u kuvanju šumadijskog čaja, kao i atraktivna vožnja kroz grad u zastavinim oldtajmerima i popularnim fićama.

Foto: Kurir/D.Đ.

Na ovoj manifestaciji turističku ponudu predstavlja oko 100 izlagača, turističkih organizacija i agencija iz Srbije i zemalja u regionu, ali i hotelijeri, turistički centri, banjska lečilišta, seoska domaćinstva, vinarije i destilerije. Među izlagačima su i mali proizvođači domaće zimnice u kućnoj radinosti.