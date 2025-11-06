Slušaj vest

Čak 81% pripadnika generacije Z danas koristi mobilno bankarstvo, što je znatno više od njihove poseta ekspoziturama (21%). Više od 40% njih koristi bankarsku aplikaciju svakodnevno, dok još 39% to radi do šest puta nedeljno, a samo 3% uopšte ne koristi mobilni telefon za finansijske aktivnosti. Većina njih preferira opcije „samoposluživanja“ za uobičajene bankarske zadatke, pokazuje istraživanje koje je sproveo YouGov Profiles.

Za ovu generaciju, mobilni telefon postao je „produžena ruka“ kroz koju, između ostalog, upravljaju svojim finansijama. Ovaj trend nije karakterističan samo za Gen Z, već i za mlađe milenijalce, kao i za takozvane zilenijalce, koji takođe očekuju digitalnu brzinu i jednostavnost. Svi oni, kad biraju banku, najviše cene jednostavan i intuitivan interfejs, visok kvalitet digitalne platforme i mogućnost brzog otvaranja računa bez komplikacija i nepotrebnih koraka.

Prirodno se postavlja pitanje: da li banke u Srbiji danas zaista odgovaraju na ovakve potrebe i očekivanja mladih korisnika?

U slučaju OTP banke Srbija, odgovor na ovo pitanje je potvrdan. Naime, ova banka je pre više od godinu dana kreirala uslugu onlajn otvaranja računa, bez odlaska u ekspozituru, u svega četiri koraka i za manje od 20 minuta. Ovaj prvi susret korisnika sa OTP bankom savršeno ilustruje inovativnost drugih usluga i proizvoda koje banka nudi.

Foto: Promo

Sve što je potrebno za onlajn otvaranje računa u ovoj banci jeste da imate stabilnu internet konekciju, mobilni telefon ili laptop i da odaberete svoj paket računa. Pre svega, važno je da znate da to možete da uradite sa bilo kog mesta - od kuće, iz dvorišta, sa terase ili iz auta. Proces se odvija putem video poziva kroz koji vas vodi agent OTP banke, tako da u svakom trenutku znate šta i kako da uradite.

1. Prvi korak je jednostavna poseta zvaničnom sajtu OTP banke i odabir željenog paketa – Fluo, Praktik ili Prestiž. Potom, unesite ime, prezime i JMBG i verifikujte email i broj mobilnog.

2. Sledi kratak razgovor sa agentom Banke, trajanja oko 15 minuta, čime se prikupljaju potrebne informacije za završni korak.

3. Po obavljanju razgovora, dobijate ugovor za potpisivanje bez štampanja papirologije i odlaska do banke. Na broj telefona stiže vam kod uz koji se ugovor potpisuje i automatski postaje klijent.

4. Nakon uspešnog završetka procesa, klijent dobija smernice za instalaciju OTP m-bank aplikacije, preko koje može odmah aktivirati digitalnu karticu.

Poverenje je najčvršći oslonac U OTP banci je aktuelan program preporuke dostupan kroz OTP m-bank aplikaciju. Kad klijent preporuči ovu banku, toj osobi stiže poruka na Viberu sa QR kodom. Tako klijent koji je preporučio OTP i korisnik koji po preporuci otvori račun i prenese zaradu u ovu banku, dobijaju novčani iznos. Jer, u digitalnom svetu se sve menja brzo, ali poverenje ostaje najčvršći oslonac.

Foto: Promo

Ali, šta je digitalna kartica i kako se koristi?

Po otvaranju računa, prvi kontakt sa OTP bankom odmah pokazuje koliko je fokusirana na olakšavanje svakodnevnog života korisnika. Nema čekanja na fizičku karticu jer digitalna kartica postaje dostupna odmah.

Aktivacija digitalne kartice u OTP m-bank aplikaciji traje svega nekoliko klikova. Omogućava plaćanje preko Apple Pay ili Google Pay, beskontaktno na POS terminalima, kao i beskontaktno podizanje dinara na bankomatima. A fizička kartica? Ni tu nema odlaska do banke, jer možete izabrati da stigne na vašu kućnu adresu.

OTP banka se davno opredelila za svoj strateški pristup poslovanju Digital First kako bi se fokusirala na digitalne kanale prilikom razvoja novih usluga i proizvoda. Upravo zahvaljujući ovakvom pristupu pozicionirala se kao pionir i jedan od lidera u oblasti digitalizacije na domaćem finansijskom tržištu, što potvrđuju i dve uzastopne godišnje nagrade za Najbolju digitalnu banku u Srbiji koju dodeljuje renomirani magazin Euromoney.

Važno je naglasiti da ovakve digitalne usluge nisu namenjene samo onima koji su odrasli sa novim tehnologijama. Upravo njihova jednostavnost, intuitivnost i sigurnost čine digitalne usluge, poput onlajn otvaranja računa, podjednako pristupačnim i starijim generacijama što, između ostalog, potvrđuje i činjenica da je ovim procesom u OTP banci račun otvorio i osamdesetogodišnji penzioner.