Slušaj vest

Nakon manje od godinu dana, kako je i obećano prilikom prethodne posete, ALTA banka je još jednom pokazala da ostaje uz one kojima je podrška najpotrebnija, među najmlađima i onima koji o njima svakodnevno brinu. Predstavnici banke posetili su danas Centar i u toploj atmosferi, uručili zaposlenima pažljivo odabranu opremu koja će im olakšati svakodnevni rad i unaprediti brigu o najmlađima.

Povod za ovaj gest pažnje jeste nastavak društveno odgovornih aktivnosti koje ALTA banka sprovodi tokom cele godine, sa posebnim fokusom na najmlađe. Poseta Centru u Zvečanskoj ulici realizovana je u okviru projekta „Za grad koji se voli“, kroz koji banka pruža podršku deci, sportistima i inicijativama koje doprinose stvaranju boljih uslova za odrastanje i život najmlađih. Istovremeno, poseta je deo tradicionalnog obeležavanja Svetskog dana štednje, kada pažnju usmerava ka mališanima i njihovim porodicama. Ove godine, svim bebama rođenim u Srbiji 31. oktobra ALTA banka je darovala po 25.000 dinara, kao simboličan gest podrške porodici i kulturi odgovornog upravljanja novcem.

Foto: Promo

Trenuci za pamćenje

U istom duhu, u dogovoru sa predstavnicima Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine, odlučeno je da se umesto novčane donacije obezbede konkretne, neophodne stvari — kompletna oprema za bebe koja će svakodnevicu učiniti lakšom, sigurnijom i lepšom.Već od danas, dok se pažljivo raspakuju mašnice i ukrasni papiri u koje su pokloni umotani, mališani će moći da se voze u novim kolicima, sede u hranilicama, prave prve korake uz hodalice, a zaposleni će ih presvlačiti na novim, stabilnim stolovima. Tu su i pelene, kozmetika za negu, i sve ono što svakodnevne trenutke čini jednostavnijim i prijatnijim.

Posebnu toplinu ovom susretu donela je posvećenost koju je tim ALTA banke uložio u svaki detalj. Uz balone, nežne boje i brižno pripremljene poklone, prostor je odisao tihom čarolijom. Deca, zaposleni i gosti zajedno su stvorili ambijent ispunjen iskrenim emocijama. Svaki poklon nosi poruku pažnje i brige — da dani u Centru budu lakši i ispunjeni osmesima.

ALTA banka, kao društveno odgovorna finansijska institucija, još jednom je pokazala posvećenost zajednici i donirala opremu za bebe Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj ulici.

Nakon manje od godinu dana, kako je i obećano prilikom prethodne posete, ALTA banka je još jednom pokazala da ostaje uz one kojima je podrška najpotrebnija, među najmlađima i onima koji o njima svakodnevno brinu. Predstavnici banke posetili su danas Centar i u toploj atmosferi, uručili zaposlenima pažljivo odabranu opremu koja će im olakšati svakodnevni rad i unaprediti brigu o najmlađima.

Povod za ovaj gest pažnje jeste nastavak društveno odgovornih aktivnosti koje ALTA banka sprovodi tokom cele godine, sa posebnim fokusom na najmlađe. Poseta Centru u Zvečanskoj ulici realizovana je u okviru projekta „Za grad koji se voli“, kroz koji banka pruža podršku deci, sportistima i inicijativama koje doprinose stvaranju boljih uslova za odrastanje i život najmlađih. Istovremeno, poseta je deo tradicionalnog obeležavanja Svetskog dana štednje, kada pažnju usmerava ka mališanima i njihovim porodicama. Ove godine, svim bebama rođenim u Srbiji 31. oktobra, ALTA BANKA poklanja po 25.000 dinara na oročenu štednju, kao simboličan gest podrške porodici i kulturi odgovornog upravljanja novcem.

Foto: Promo

Trenuci za pamćenje

U istom duhu, u dogovoru sa predstavnicima Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine, odlučeno je da se umesto novčane donacije obezbede konkretne, neophodne stvari — kompletna oprema za bebe koja će svakodnevicu učiniti lakšom, sigurnijom i lepšom.Već od danas, dok se pažljivo raspakuju mašnice i ukrasni papiri u koje su pokloni umotani, mališani će moći da se voze u novim kolicima, sede u hranilicama, prave prve korake uz hodalice, a zaposleni će ih presvlačiti na novim, stabilnim stolovima. Tu su i pelene, kozmetika za negu, i sve ono što svakodnevne trenutke čini jednostavnijim i prijatnijim.

Posebnu toplinu ovom susretu donela je posvećenost koju je tim ALTA banke uložio u svaki detalj. Uz balone, nežne boje i brižno pripremljene poklone, prostor je odisao tihom čarolijom. Deca, zaposleni i gosti zajedno su stvorili ambijent ispunjen iskrenim emocijama. Svaki poklon nosi poruku pažnje i brige — da dani u Centru budu lakši i ispunjeni osmesima.

Poruka odgovornosti

“ALTA banka u kontinuitetu podržava rad ove izuzetno važne ustanove. Aktivnost koju smo sproveli deo je našeg šireg plana koji dosledno realizujemo, ali ono što bih posebno istakla jeste da je tim ALTA banke sa posebnom pažnjom realizovao ovu inicijativu. Saslušali smo šta je Centru zaista potrebno i ovog puta se fokusirali upravo na bebe. Zahvaljujem rukovodstvu ustanove koja sa doslednošću i posvećenošću vodi brigu o najmlađima. U komunikaciji sa ALTA bankom kao partnerom, jasno su definisane prioritetne potrebe, a mi ćemo se, na obostrano zadovoljstvo, ponovo okupiti i nastaviti da pružamo podršku, poručila je dr Una Sikimić, predsednica Izvršnog odbora ALTA banke.

ALTA banka nastavlja da razvija inicijative i projekte podrške zajednici, sa posebnim fokusom na decu i ustanove koje o njima brinu. Konkretna dela, prisustvo na terenu i iskrena pažnja – to je put kojim ova banka nastavlja da ide.

Stanković: ALTA banka je jedan od naših najvećih prijatelja

Poseta je krunisana toplim susretom sa zaposlenima i decom, uz iskrenu zahvalnost Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine. Poruka koja je tom prilikom poslata jasno je ukazala da prava podrška treba da bude pravovremena, iskrena i usmerena ka onima kojima najviše znači.

“Oprema koju smo dobili od ALTA banke direktno će poboljšati uslove u kojima borave deca od najranijeg uzrasta. Ali još važnije, ova poseta i pažnja šalju poruku da naši najmlađi nisu zaboravljeni. Zahvalni smo što postoje kompanije i pojedinci koji razumeju da su najmlađi najvažniji članovi našeg društva i da se humanost najbolje ogleda u podršci najosetljivijoj populaciji. Svaka podrška znači mnogo, a posebno kada dolazi od društveno odgovornih partnera. ALTA banka je jedan od najvećih prijatelja naše ustanove i ova poseta to još jednom potvrđuje, istakao je Miloš Stanković, rukovodilac stacionara.

1/6 Vidi galeriju ALTA banka donirala opremu za bebe Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj ulici Foto: Promo

Dugoročna posvećenost zajednici

U Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograd, u Zvečanskoj ulici, najmlađi štićenici tek započinju svoj životni put — uz brigu zaposlenih i toplinu zajednice koja ih okružuje. Ova donacija deo je šireg i kontinuiranog angažovanja ALTA banke za društveno odgovorne inicijative. Tokom prethodnih meseci, banka je podržala brojne ustanove i inicijative, od pomoći deci sa smetnjama u razvoju, preko ulaganja u obnovu sportskih terena i obrazovne programe, do direktne podrške lokalnim zajednicama. Poseban akcenat stavljen je na inkluziju kroz saradnju sa ustanovama za decu i mlade, kao i kroz kreativne radionice i humanitarne akcije koje promovišu solidarnost, prijateljstvo i zajedništvo.

ALTA banka potvrđuje da društvena odgovornost nije samo deo strategije, već deo njenog identiteta. Kroz konkretna dela, prisustvo na terenu, iskrenu pažnju i pažljivo odabrane inicijative, banka nastavlja da ulaže tamo gde je podrška najpotrebnija, posebno kada je reč o najmlađima, obrazovanju i zdravlju.