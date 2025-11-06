Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države od petka će postepeno smanjivati vazdušni saobraćaj na 40 najvećih aerodroma, sve do ukupnog smanjenja od 10 odsto.

Prvog dana broj letova biće smanjen za 4 odsto, zatim za 5 u subotu, 6 u nedelju, a naredne nedelje mera će dostići punih 10 procenata. Ova odluka mogla bi da pogodi između 3.500 i 4.000 letova dnevno, saopštili su američki zvaničnici.

Administrator FAA Brajan Bedford izjavio je da je mera neophodna kako bi se rasteretili kontrolori leta, koji tokom obustave rada vlade već mesec dana rade bez plate. Naglasio je da su bezbednost i stabilnost sistema prioritet, te da bi dodatne restrikcije mogle biti uvedene ako se zastoj vlade nastavi.

Prema podacima medija, među aerodromima koji bi mogli biti pogođeni nalaze se Boston Logan, Njujork La Gvardija, Los Anđeles i Dalas/Fort Vort. Nedostatak oko 2.000 kontrolora leta dodatno komplikuje situaciju, dok su tokom vikenda već zabeležena kašnjenja više od 10.000 letova. Avio-kompanije i sindikati pozivaju Kongres da reši zastoj i spreči veće poremećaje u saobraćaju.