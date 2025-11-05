Slušaj vest

Luksuzni brendBalenciaga lansirao je novi proizvod – “Destroyed Model Jacket”, a prva serija je rasprodata u roku od 24 sata od pojavljivanja. Dukserica sa kapuljačom, koja izgleda kao da je ozbiljno oštećena i iscepana, košta 950 dolara.

Ken Kuang, saradnik The Wall Street Journal-a (WSJ), objavio je video ovog proizvoda na platformi X (bivši Twitter) 30. prošlog meseca uz opis: „Prva serija Balenciagine ‘Destroyed Model Jacket’ je rasprodata.“

Na objavljenom snimku vidi se model kako zakopčava crvenu, pocepanu jaknu i navlači kapuljaču preko glave. Rukavi su pohabani, na sredini prednjeg dela nalazi se velika rupa kao da je tkanina potpuno istrgnuta, a duž celog komada vide se brojna oštećenja, što mu daje izrazito iznošen izgled.

Korisnici interneta koji su naišli na ovaj neobičan Balenciagin proizvod reagovali su komentarima poput: „Ako to stanje ima vrednost, ja sam već milijarder“, „Krpa od 950 dolara“, i „Postoji mnogo odeće kojom može da se čisti pod. Nisam znala da toliko vredi.“

Balenciaga je i ranije predstavljala namerno oštećene komade. Brend je privukao pažnju modelom “iskidanih” Paris patika koje su se prodavale za 1.850 dolara, torbom nalik kesici za smeće od teleće kože vrednom 1.790 dolara, kao i neseserom nalik kesici čipsa koji je koštao oko 1.700 dolara po komadu.

Ipak, neki su pozitivno ocenili Balenciaginu marketinšku strategiju. Modni stručnjaci tvrde da Balenciaga demonstrira „šarm ironične pobune“ time što izaziva tradicionalne definicije bogatstva i savršenstva prodajom iznošene, uništene odeće po visokim cenama.