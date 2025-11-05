Slušaj vest

„Elektroprivreda Srbije“ pripremila je Akcioni plan dekarbonizacije koji podrazumeva postepeno smanjenje proizvodnje električne energije iz uglja, izgradnju reverzibilnih hidroelektrana i više od 20 gigavata novih kapaciteta iz obnovljivih izvora. Za EPS energetska tranzicija nije samo izazov, već i velika šansa za unapređenje kompanije u procesu industrijske i tehnološke transformacije u Republici Srbiji. Energetska tranzicija nije samo pitanje prilagođavanja i transformacije jedne kompanije, već celokupnog energetskog sektora, privrede, pa i društva - rekao je Aleksandar Jakovljević, izvršni direktor za investicije i razvoj u EPS na otvaranju konferencije Društva termičara „Elektrane 2025“.

Na konferenciji „Tradicija, struka, nauka i vizija budućnosti energetike“, Jakovljević je istakao da je važno analizirati iskustva drugih zemalja koje su energetsku tranziciju započele pre nas, kako bi eventualno primenili rešenja koja su se pokazala kao dobra i izbegli njihove greške i teškoće, ali uz neophodnost da se uvaže karakteristike i specifičnosti našeg elektroenergetskog sektora i resursi kojima raspolažemo.

Foto: Danilo Mijatović

- Dekarbonizacija je već u toku i to pokazujemo našim projektima. Do kraja ove godine zeleni portfolio EPS biće jači za 76 megavata, puštena je u rad solarna elektrana „Petka“, a uskoro počinje probni rad našeg prvog vetroparka u Kostolcu snage 66 megavat. Pripremamo izgradnju reverzibilne HE „Bistrica“, snage oko 650 MW, ključne za integraciju OIE u sistem i energetsku stabilnost. Razvijamo projekte solarnih elektrana od kojih je najznačajniji izgradnja 1 GW solarnih elektrana sa baterijskim skladištem od 200 MW - rekao je Jakovljević.

On je naglasio da se planiraju novi OIE projekti na lokacijama koje su u vlasništvu EPS, kao što su iskorišćena odlagališta u rudnicima i termoelektranama, gde je moguće iskoristiti postojeću infrastrukturu, kao i blizinu prenosne i distributivne mreže. Izvršni direktor za investicije i razvoj je istakao da su pred regionalnim elektroprivredama velika očekivanja za obezbeđenje nacionalnih energetskih suvereniteta, odnosno sigurnosti i bezbednosti snabdevanja, uz sprovođenje socijalno pravedne energetske tranzicije i istovremeno održavanje likvidnosti i profitabilnosti kompanija.

Foto: Danilo Mijatović

- Evropa je postavila cilj klimatske neutralnosti do 2050. godine, Srbija se obavezala da do 2030. smanji emisije ugljen-dioksida za najmanje 33% i da se oko 45% električne energije dobija iz OIE. Od 2026. će svaka tona ugljen-dioksida koja se proizvede u EPS-ovim postrojenjima će imati svoju cenu, čime će proizvodnja iz uglja biti izložena dodatnim izazovima. Ali naš cilj ostaje jasan: pouzdana i održiva energija za Srbiju i profitabilan EPS kao siguran oslonac za naše kupce, za građane i privredu, za stabilnost i nezavisnost energetike u budućnosti - rekao je Jakovljević.