Na Šumadija sajmu u Kragujevcu, od 6. do 8. novembra, biće održan 16. Međunarodni sajam turizma i seoskog turizma, saopšteno je na zvaničnoj Instagram stranici sajma.

Ove godine očekuje se učešće više od 100 izlagača - među njima su turističke organizacije, agencije, banje, seoska domaćinstva, hoteli, vinarije i destilerije.

Tradicionalno, u okviru manifestacije biće održan i Sajam zimnice, gde će posetioci moći da uživaju u ponudi domaćih proizvoda poput sokova, džemova, slatka, suhomesnatih delikatesa i zdrave hrane lokalnih proizvođača.

Organizatori manifestacije su Turistička organizacija Kragujevca i Šumadija sajam, uz podršku Ministarstva turizma i omladine i Grada Kragujevca.

Radno vreme sajma je u četvrtak i petak od 10 do 18 časova, dok će u subotu vrata biti otvorena od 10 do 14 časova.