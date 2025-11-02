Slušaj vest

U Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja trenutno je u toku sprovođenje Twinning projekta „Podrška poboljšanju uslova rada i pripreme Republike Srbije za učešće u EURES-u“, koji finansira Evropska unija.

U Ministarstvu tvrde da se u ovoj fazi projekta analizira usklađenost važećeg radnog zakonodavstva Srbije sa međunarodnim standardima i direktivama EU iz oblasti rada, uključujući i one koje se odnose na zaštitu materinstva.

Novi Zakon o radu: fokus na prava roditelja

Tokom rada na novom Zakonu o radu, Ministarstvo će, kako ističu, uzeti u obzir brojne inicijative koje se odnose na:

pravo na porodiljsko odsustvo,

odsustvo sa rada radi nege deteta,

kao i odsustvo radi posebne nege deteta.

Ovo su teme koje su u proteklom periodu izazvale veliko interesovanje javnosti, posebno nakon inicijativa građana i organizacija koje traže produženje trajanja porodiljskog odsustva i veću podršku majkama sa malom decom.

Produženje porodiljskog odsustva zahteva šire izmene

U Ministarstvu naglašavaju da eventualno produženje prava na porodiljsko odsustvo podrazumeva i izmene drugih propisa, prvenstveno onih iz nadležnosti Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, kao i obezbeđivanje dodatnih sredstava u budžetu Republike Srbije.

Drugim rečima, ova odluka ne bi zavisila samo od izmena Zakona o radu, već i od međuresorne saradnje i finansijske održivosti predloga.

Na šta se odnosi porodiljsko odsustvo

Porodiljsko odsustvo traje do navršena tri meseca od dana porođaja. Zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj.

Zaposlena žena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva. Dakle, drugi deo odsustva vezan je za negu deteta (počinje od momenta kada se navrše tri meseca od porođaja), i s obzirom na ovu činjenicu, može da ga koristi i otac deteta umesto majke.

I očevi mogu na porodiljsko odsustvo

Otac deteta može da koristi i pravo na porodiljsko odsustvo, i to u slučaju kad majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest i dr.). To pravo otac deteta ima i kada majka nije u radnom odnosu.

Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta za treće i svako naredno novorođeno dete traje ukupno dve godine.

Dok je pravo na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, pravo koje ostvaruju zaposleni kod fizičkih i pravnih lica, ostale kategorije radno angažovanih ostvaruju pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta.

Podsetimo, nedavno je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski navela da će novi zakon biti "fleksibilniji prema porodičnim potrebama".