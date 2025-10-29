Slušaj vest

Jedna stjuardesa otkrila je kako se članovi posade diskretno upozoravaju kada među putnicima primete nekoga posebno atraktivnog – a sve se svodi na samo jednu reč.

Stjuardesa, koja je želela da ostane anonimna, objasnila je: „Ako čujete da se neko zove ’Bob’, to je zapravo skraćenica od ’babe on board’, što znači da je putnik zgodan. Ali to nije jedini signal. „Ako vam stjuardesa kaže ‘cheerio’ kada izađete iz aviona, to bi takođe mogao biti njen način da vam stavi do znanja da joj se potajno sviđate“, dodala je uz smeh.

Takođe je otkrila šta se dešava kada neko privuče pažnju ekipe. „Uvek trčimo u kuhinju i obavestimo ostale gde sedi taj zgodni putnik“, priznala je ona. „Bićemo izuzetno ljubazni prema njima i možda im damo nešto besplatno. Mogu da potvrdim da su se brojevi telefona nalazili na salvetama!“

Od anđela do sirena: značenja drugih kodova

Naravno, ne odnose se svi kodovi na simpatije. Kabinsko osoblje koristi čitav niz izraza da komuniciraju jedni sa drugima tokom leta. Tako, na primer, „sirena“ označava putnika koji se namerno širi preko praznih sedišta kako bi sprečio druge da sede pored njega.

S druge strane, oznake poput „šifra 300“ ili „anđeo“ imaju mnogo ozbiljnije značenje – koriste se kada je neko preminuo tokom leta. Postoji i skraćenica „ABP“ (sposobni putnici), koja označava sposobne putnike na koje posada može da računa u slučaju nužde.

Pazi ako te zovu Filip

Ako čujete da vas neko zove „VIP“, nemojte se previše uzbuđivati, to među osobljem često znači „Veoma iritantna osoba“.