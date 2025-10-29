Stjuardesa otkrila šokantne tajne iz aviona! Ako čujete ovu reč znajte da ste im zapali za oko
Jedna stjuardesa otkrila je kako se članovi posade diskretno upozoravaju kada među putnicima primete nekoga posebno atraktivnog – a sve se svodi na samo jednu reč.
Stjuardesa, koja je želela da ostane anonimna, objasnila je: „Ako čujete da se neko zove ’Bob’, to je zapravo skraćenica od ’babe on board’, što znači da je putnik zgodan. Ali to nije jedini signal. „Ako vam stjuardesa kaže ‘cheerio’ kada izađete iz aviona, to bi takođe mogao biti njen način da vam stavi do znanja da joj se potajno sviđate“, dodala je uz smeh.
Takođe je otkrila šta se dešava kada neko privuče pažnju ekipe. „Uvek trčimo u kuhinju i obavestimo ostale gde sedi taj zgodni putnik“, priznala je ona. „Bićemo izuzetno ljubazni prema njima i možda im damo nešto besplatno. Mogu da potvrdim da su se brojevi telefona nalazili na salvetama!“
Od anđela do sirena: značenja drugih kodova
Naravno, ne odnose se svi kodovi na simpatije. Kabinsko osoblje koristi čitav niz izraza da komuniciraju jedni sa drugima tokom leta. Tako, na primer, „sirena“ označava putnika koji se namerno širi preko praznih sedišta kako bi sprečio druge da sede pored njega.
S druge strane, oznake poput „šifra 300“ ili „anđeo“ imaju mnogo ozbiljnije značenje – koriste se kada je neko preminuo tokom leta. Postoji i skraćenica „ABP“ (sposobni putnici), koja označava sposobne putnike na koje posada može da računa u slučaju nužde.
Pazi ako te zovu Filip
Ako čujete da vas neko zove „VIP“, nemojte se previše uzbuđivati, to među osobljem često znači „Veoma iritantna osoba“.
Međutim, najgori nadimak koji možete dobiti je „Filip“. Jedan službenik avio-kompanije je objasnio da naziv potiče od fraze PILP – Putnik koga bih voleo da udarim. Vremenom je izraz omekšao, ali značenje je ostalo isto: ako ste „Filip“, posada nema mnogo strpljenja sa vama, a možete očekivati lošiju uslugu do kraja leta.
BiznisKurir/BIZlife