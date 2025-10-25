Slušaj vest

Glavni razlog za rast cena je nova evropska emisiona norma Euro 7, koja uvodi najstrože ekološke zahteve do sada. Propisi ne obuhvataju samo izduvne gasove, već i mikročestice koje nastaju trošenjem kočnica i guma.

Za proizvođače automobila to znači investicije teške više milijardi evra. Kompanije poput Renaulta, Peugeota, Forda, Volvoa, Mercedesa i Volkswagena već su započele ili najavile postepeno ukidanje dizel motora. Prema podacima ACEA, udruženja evropskih proizvođača automobila, proizvodnja dizela postaje ekonomski neisplativa, a ponuda modela ubrzano se smanjuje.

Nameti teraju dizel u prošlost

Dodatni udar dolazi kroz poreznu politiku i gradske zabrane. Francuska i Nemačka su već ukinule poreske olakšice koje su decenijama favorizovale dizel, dok su druge zemlje uvele nove dažbine.

Istovremeno, brojni evropski gradovi - poput Pariza, Berlina, Brisela i Milana- već su zabranili starije dizel automobile u centralnim zonama. Posledica je pad prodaje i poremećaj na tržištu polovnih vozila: dok stari dizeli gube vrednost, cene novijih modela rastu zbog sve manje ponude.

Očekuje se pad prodaje

Prema prognozama ACEA i platforme AutoScout24, učešće dizel automobila u prodaji moglo bi da padne i do 30% već do kraja 2025. godine.

Stručnjaci upozoravaju da će to biti poslednja godina kada se još isplati kupiti dizel vozilo - nakon toga, ono bi za prosečnog vozača moglo postati nedostižan luksuz.

U budućnosti, dizel motori će verovatno opstati samo u kamionskom transportu i specijalizovanim vozilima, dok će se za svakodnevnu vožnju standardizovati električni pogon.

Poruka Evropske unije je jasna:

„Dizel-korsak se završava, ko planira kupovinu, ne bi trebalo da čeka 2026. godinu.“

Kurir Biznis/Blic

