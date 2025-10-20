Slušaj vest

Regional Scrum Gathering Belgrade 2025 se približava, peta po redu konferencija koja okuplja agilnu zajednicu, stručnjake iz oblasti product managementa i lidere iz sveta biznisa. Ove godine događaj donosi bogat program, renomirane predavače i prilike za razmenu iskustava koje prevazilaze klasičan format konferencije.

Ako još uvek razmišljate da li da budete deo RSGBelgrade2025, evo nekoliko razloga zašto se ovaj događaj izdvaja:

1. Učenje od vrhunskih stručnjaka

Konferencija okuplja vodeće imena iz oblasti agilnog menadžmenta, razvoja proizvoda i koučinga. Od ključnih tema izdvajaju se:

• Niels Pflaeging – svetski priznati autor i predavač koji će govoriti o tome da li smo zaista probali Agile i kako organizacije mogu postati federativne i vremenski orijentisane.

• James Coplien – jedan od najpoznatijih trenera u Scrum zajednici i autor brojnih bestselera, koji će kroz interaktivnu radionicu “So you think you know Scrum” podstaći učesnike da preispitaju svoje razumevanje Scrum osnova i pogledaju podatke koji otkrivaju gde se zajednica danas nalazi.

• Aaron i Ben Kopel – o tome kako kultura utiče na stvaranje momentuma u organizacijama.

• Jonathan Frankenberger i Jutta Bechtloff – o preispitivanju tradicionalnog menadžmenta i gradnji agilnih organizacija.

2. Lični savet od iskusnih koučeva

Jedna od posebnosti ovog događaja je mogućnost za 1-na-1 konsultacije sa iskusnim agilnim koučevima i ekspertima iz industrije. To je prilika da dobijete praktične savete prilagođene vašem kontekstu i izazovima.

3. Razvoj karijere i unapređenje veština

Kroz više od 18 sesija učesnici će moći da usvoje najnovije tehnike, pristupe i strategije. Pored znanja koje se odmah može primeniti u praksi, učesnici dobijaju i Scrum Education Units (SEUs), važan korak za održavanje profesionalnih sertifikata.

4. Jačanje mreže kontakata

RSG Belgrade je mnogo više od konferencije, to je mesto okupljanja zajednice. Razmena iskustava, razgovori na pauzama, rad u grupama, sve to stvara prilike za povezivanje sa kolegama, mentorima ili budućim partnerima.

5. Snaga susreta uživo

Iako su virtuelni događaji postali deo svakodnevice, ništa ne može da zameni energiju i interakciju uživo. Atmosfera konferencije, lični susreti i diskusije čine ovo iskustvo jedinstvenim.

Regional Scrum Gathering Belgrade 2025 je sve bliže.

Agenda je dostupna na zvaničnom sajtu, gde se možete i registrovati