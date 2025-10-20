Slušaj vest

Globalna politička dešavanja uzburkuju javnost i dalje, a ovaj mesec od izuzetne je važnosti posebno za investitore! U oktobru najveće kompanije izbacuju rezultate poslovanja koji umnogome na dalje određuju kretanja na tržištu. Većina njih se tek sprema da to uradi krajem meseca a neke su to već uradile I time ukazale kojim putem bi moglo da ide njihovo poslovanje I kakvim benefitima bi investitori mogli da se nadaju. Jedna od njih je i JP Morgan, kompanija koja spada u “veliku četvorku” američkih banaka (zajedno sa Bank of America, Citigroup i Wells Fargo). Ona posluje kroz nekoliko sektora a najvažniji su investiciono i komercijalno bankarstvo , kao i upravljanje imovinom i bogatstvom. Pogledajte trenutne cene akcija vodećih svetskih kompanija.

S obzirom da je kompanija poznata po finansijskoj snazi, inovacijama i uticaju na globalno tržište i igra ključnu ulogu u svetskim finansijama, uključujući berze, devizna tržišta i saradnju sa vladama, njeni rezultati nalaze se među prvima koje interesuju investitore. Njeni najnoviji rezultati ne samo da su potvrdili njenu snagu i uticaj koji ima na globalnom tržištu, već su otišli i korak dalje s obzirom da su dostigli rekordne brojeve. JP Morgan je prema najnovijem objavljenom finansijskom izveštaju, ostvario prihod od trgovanja skoro 9 milijardi dolara! Ovakav rezultat je premašio procene analitičara za treći kvartal, pa je zabeležen prihod koji je veći za neverovatnih 700 miliona dolara od očekivanog! S obzirom da rezultati izveštaja umnogome odrešuju dalje kretanje cene akcije kompanije, najnoviji rezultati JP Morgana već su počeli da utiču na cenu akcije kompanije, koja je sada više nego idealna za investiranje. Naučite kako da trgujete potpuno besplatno.

Posmatrajući cenu akcije u prethodnih godinu dana možemo lako napraviti projekciju za naredni period što se tiče JP Morgana, a podaci su takvi da je cena akcije kompanije u odnosu na prethodnih godinu dana porasla za čak 37%! U odnosu a prethodnih šest meseci taj rast je i dalje veoma visok i iznosi skoro 34%. Prethodnih mesec dana rast je doživeo malu stagnaciju ali je u prethodnim danima on ponovo prisutan što pokazuje da najnoviji finansijski rezutati utiču na cenu akcije. U narednim danima očekuje se prava ekspanzija akcije JP Morgana a dodatni razlog za to je i što su akcije trenutno veoma povoljne za investiranje. S tim u vezi oni najbrži mogli bi u narednim danima da osete veliki profit ukoliko njihov izbor na tržištu bude bila ova kompanija. To isto važi i za trgovce u Srbiji, jer je ova kompanija itekako prisutna i u našem regionu, pa bi svaki stanovnik naše zemlje ulaganjem mogao da doprinese rastu cene akcije, isto kao što je doprineo i povoljnom finansijskom izveštaju. Pratite kretanje cena akcija iz minuta u minut.

Sve ove činjenice pokazuju zašto je JP Morgan jedna od najuticajnijih banaka na svetu. Njeni najnoviji finansijski rezultati pokazuju rekordne prihode i potvrđuju stabilnost i snagu kompanije, što dodatno motiviše investitore. Cena akcije beleži značajan rast tokom prethodne godine, a najnoviji izveštaji sugerišu da će se taj trend nastaviti. Ovo stvara idealnu priliku za ulaganje, kako na globalnom, tako i na domaćem tržištu. Investitori koji prate kretanje akcija sada imaju šansu da ostvare značajan profit u narednim danima. Stoga ne čekajte – pratite JP Morgan akcije i iskoristite priliku za pametno investiranje! Otvorite besplatan demo račun i započnite trgovanje.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.