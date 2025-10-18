Slušaj vest

Nestašni duh u čuvenom hotelu The Mermaid Inn (staro zdanje od preko 600 godina) navodno izaziva razmirice među parovima tako što „premešta njihovu odeću“, tvrdi Džudit Blinkou (60), koja u hotelu radi već 43 godine.

"Meni je to urnebesno, iako gostima često nije“, kaže ona, dodajući da "najhrabriji“ putnici redovno traže jednu od šest „ukletih“ soba, a da je Soba 1 ubedljivo najtraženija.

"Nisi ti pomerio majicu, nego duh!“

"Često čujem kako se raspravljaju dok se vraćaju do kola: ‘Ti si mi sklonio stvari!’ ‘Prestani da me nerviraš!’, a zapravo, ako ovde išta postoji, to je ‘stanovnik’ koji voli da pravi smicalice“, priča Džudit za What’s The Jam. Gosti dolaze sa ouija tablama, EMF detektorima i raznim ‘lovac-na-duhove’ spravicama, pa ih osoblje povremeno i pronalazi zaboravljene po sobama. "Imali smo i zahteve za seansu. Ja se u to ne mešam, neka rade svoje“, dodaje ona.

U Sobi 17 je, recimo, nekada stajala ljuljaška stolica: „Toliko je škripala da smo je izneli u hodnik, a i dalje je gosti traže da je vrate u sobu.“

Noćenje uz čudne zvuke

Hotel početkom svake godine nakratko zatvara vrata zbog održavanja, a tada prima veće grupe ‘paranormalnih istraživača’ pod uslovom da doniraju Nacionalnom udruženju za gluvu decu (izabrana hotelska humanitarna organizacija). Gosti se pritom mole da noću ne lutaju hodnicima, stare drvene podne daske lako bude druge.

Uprkos sitnim bračnim „ratovima“, Soba 1 ostaje hit među lovcima na duhove, „jer se baš u njoj redovno prijavljuju nestašne pojave“. "Mislim da me [duhovi] vole, ako išta ovde zaista ima, pa sam zadovoljna“, našalila se Džudit.

Tradicija, pa tek onda ‘apgrejd’

Tim hotela ponosno ističe da zadržava što je više moguće izvorne elemente i „apgrejduje samo kada je baš neophodno“. „Škripi ali mi smo prava stvar. Ako vam to ne prija, idite u Travelodge“, duhovita je Džudit.

The Mermaid Inn raspolaže sa 31 sobom (do 70 gostiju), restoranom, salom za događaje, čuvenim barom „Giant’s Fireplace“ i podrumima iz 1156. godine. Noćenje s doručkom za dvoje počinje oko £200, a paket s večerom ide do oko £300.

Hotel je ušao i u istoriju TV-formata: bio je deo prve sezone emisije Most Haunted (2002), ali je produkciji moralo da se stane na kraj sa mašinama za „maglu“, jer su gosti pomislili da je hotel u plamenu.

"Ljudi traže malo uzbuđenja“

"Verujem da su ljudi pomalo zasićeni svojim rutinskim životima i požele tračak uzbuđenja“, kaže Džudit. Zato hotel sada nudi i vođenu turu "A Walk Through Time“ poslednje nedelje u mesecu za sve koji žele da prošetaju kroz vreme… i možda sretnu ‘stanare’.