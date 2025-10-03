Slušaj vest

Kako se septembar privodi kraju i pogled se okreće ka oktobru koji nosi više rizika i prilika, jedna meme kriptovaluta istupa da preuzme krunu: Maxi Doge Token (MAXI).

Maxi Doge izgleda kao Shiba Inu sa građom grčkog boga, a prikupljenih 2,6 miliona dolara do sada pokazuje da investitori znaju da je ova meme kriptovaluta spremna za ozbiljne dobitke.

Više od samog „fleksanja“, Maxi ima pedigre za rast od 1.000x i spreman je da pokaže novim igračima na sceni meme kriptovaluta, poput Manyu (MANYU), ko je pravi alfa.

Sve u ovom projektu osmišljeno je sa jednim ciljem – da pumpa, i to rame uz rame sa svojim vlasnicima.

Trenutno je još uvek moguće obezbediti MAXI pre velikog uzleta. Tokeni koštaju samo 0,00026 $, ali samo naredna dva dana, nakon čega se tajmer pretprodaje resetuje i cena raste u sledećoj rundi.

MANYU se kladi na cross-chain, ali MAXI kaže da je pravi „flex“ – pump

MANYU je nedavno ostvario jak performans u sektoru meme kriptovaluta, skočivši 308% u protekle dve nedelje, dok je samo u poslednja 24 sata rastao oko 45%.

Ovaj pas sa Ethereum mreže penje se stabilno još od jula, a sada je 1.488% viši u odnosu na tadašnje minimume, prema podacima CoinGecko-a. Uprkos tome što je i dalje mikro cap, njegov rast do tržišne vrednosti od 60 miliona dolara zaista je upečatljiv.

Njegovom rastu doprineo je veliki token upgrade koji je MANYU prebacio u cross-chain sferu. Sada je integrisan sa Chainlink CCIP, što omogućava besprekorno prebacivanje tokena između Ethereum-a, BNB Chain-a i dalje. To povećava dostupnost, korisnost i privlačnost za cross-chain entuzijaste.

Ali za Maxi Doge, sav taj multichain hype je samo buka. Prava stvar nisu prelazi sa lanca na lanac, već snaga, pump i disciplina zbog kojih se „NDO Champ“ ne bi iznervirao i prevrnuo sto.

U Maxi filozofiji, možeš ti i multichain, i multiverse, i šta god drugo – ali ako nisi građen za „bros“, onda „bros“ neće graditi za tebe.

Za braću koja idu „full send“, MAXI je kriptovaluta napravljena da odgovara

Maxi Doge se ponosi time što je meme kriptovaluta za degen braću u kriptu – one koji idu all-in na sve.

Bilo da je to jedenje piletine i brokolija 24/7, ispijanje desetak limenki Red Bull-a ili davljenje u BCAA suplementima, taj životni stil se svodi na posvećenost. I istu tu energiju Maxi Doge prenosi na grafikone.

Njegova mantra glasi: idi na 1.000x ili se nemoj truditi. Polovične mere te nikada neće odvesti tamo.

To znači da ako ne zaključavaš poziciju u 3 ujutro sa glavom u činiji leda, onda ne živiš ethos koji Maxi predstavlja.

Ova meme kriptovaluta je samo za one koji razumeju taj kod, i tu je da ih ujedini – okupljajući istomišljenike spremne za sledeći 1.000x pump.

Zato je marketing projekta laserski fokusiran na tu kulturu. Čak 65% prikupljenih sredstava iz pretprodaje usmereno je na širenje svesti i hajpa – dokaz Maxi-jevog all-out pristupa kako ka rastu, tako i ka dobicima.

Maxi sada poručuje: može li sav taj multichain hype da nadmaši ovakav totalni napad?

Oktobar i potencijalni Bitcoin rast mogli bi otvoriti vrata rotaciji ka meme kriptovalutama

Oktobar izgleda kao ključan mesec, jer Bitcoin (BTC) često postavlja ton za čitavo tržište.

Dok je septembar već doneo rast od 4,32% za BTC – što je zaokret u odnosu na gubitke iz prethodnih godina – signal je da bi oktobar mogao doneti još veći rast.

Istorijski gledano, kapital se rotira fazno. Počinje od BTC-a, zatim prelazi na veće altcoine, a na kraju na sektore poput meme kriptovaluta. Kada ta rotacija počne, meme kriptovalute sa jakim autentičnim identitetom često ostvaruju najjače poteze.

Taj dinamični obrazac definisao je rast tokena kao što su Dogecoin (DOGE), Pepe (PEPE), SPX6900 (SPX), Fartcoin (FARTCOIN) i drugi – svi uspevajući zahvaljujući svojoj memetičkoj privlačnosti.

Maxi Doge nosi istu formulu, ali sa svežim obrtom.

Ako se rotacija kapitala pokrene u oktobru i MAXI izađe na berze, potencijal za rast je praktično neograničen – niko ne može reći dokle ovaj pas može da dogura.

Idi na 1.000x sa Maxi Doge

Spreman da ideš na 1.000x sa Maxi Doge?

Pridruži se pretprodaji putem zvaničnog sajta Maxi Doge Token i poveži svoj omiljeni novčanik, kao što je jedan od najboljih kripto novčanika u industriji – Best Wallet. Zameni ETH, BNB, USDT ili USDC, ili plati direktno bankarskom karticom.

Best Wallet je dostupan na Google Play i Apple App Store.

MAXI tokeni kupljeni u pretprodaji već mogu donositi pasivan prinos kroz staking u Maxi Doge-ovom staking protokolu, koji trenutno generiše 129% dinamični APY.

Budi aktivan član zajednice na Maxi Doge-ovim nalozima na X i Telegramu.

Sigurnost Maxi smart kontrakta potvrđena je kroz revizije koje su sproveli Coinsult i SOLIDProof.