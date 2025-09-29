Slušaj vest

Svet je u konstantnoj bojazni od novih sukoba, ali i zaoštravanju već postojećih. Ratovi su u svim delovima sveta, a nestašica pojedinih resursa, povećanje njihovih cena usled toga, nove trgovinske politike kao i velika inflacija česte su posledice ovakvih dešavanja. U ovakvim vremenima volatilnosti na tržištu su izuzetno velike a investitori se sve ređe usuđuju da preduzimaju hrabre korake kao ranije. Ipak, uvek se u ovakvim situacijama izdvaja jedna stvar koja je najsigurnije utočište za sve koji ne bi da mnogo rizikuju i koji bi da zaštite svoj kapital – u pitanju je ZLATO! Upravo zbog svoje stabilnosti kroz istoriju, zlato se pokazuje kao najpouzdaniji način očuvanja vrednosti u neizvesnim periodima. Trenutna je situacija takva, da čak i oni koji bi da tek započnu trgovanje cenom zlata, mogu očekivati pozamašne profite u narednim danima. Pogledajte trenutne cene akcija na tržištu.

Podaci o rastu zlata u prethodnom periodu govore više od svega i najbolji su pokazatelj zašto je ovaj plemeniti metal trenutno broj jedan izbor na tržištu. U odnosu na prethodnih godinu dana cena zlata je porasla za skoro čak 40%! U odnosu na pre šest meseci taj rast je takođe izuzetno visok i iznosi skoro 24%, dok je odnosu na pre mesec dana taj rast oko 10%. Iz dana u dan zlato beleži konstantan rast koji je kako vreme odmiče proporcionalno sve veći. Ovakav trend dodatno potvrđuje da je sada pravi trenutak da se uđe na tržište i obezbedi stabilna zarada. Prema procenama analitičara rast cene zlata će i u budućnosti biti sve veći a svakog dana ulaganjem u ovaj metal možete ostvariti siguran prihod. Kako na dugoročni, zlato trenutno nudi i priliku za kratkoročne dobitke s obzirom da je rast iz dana u dan sve veći. Naučite kako da trgujete cenom zlata potpuno besplatno.

U trenutnoj globalnoj ekonomskoj krizi i političkoj nestabilnosti, srpski investitori se suočavaju sa istim izazovima kao i ostatak sveta – rastom inflacije, skokom cena osnovnih resursa, velikom neizvesnošću na tržištu… Dinar, kao i mnoge druge valute, trpi posledice globalnih dešavanja, a tradicionalne opcije ulaganja poput nekretnina ili štednje u banci sve manje pružaju sigurnost i realan prinos. Upravo tu na scenu stupa zlato koje se godinama unazad pokazalo kao najsigurnija i najstabilnija investicija. Ulaganjem u zlato, naši građani mogu zaštititi svoj kapital od inflacije, sačuvati kupovnu moć i ostvariti stabilan prinos, a sve to bez izlaganja visokim rizicima. Na ovakav potez već su se mnogi odlučili, I oni sami su takvim učešćem na tržištu još više povećali cenu zlata, tako da je I u ovoj situaciji svako sam krojač svoje sudbine. Otvorite besplatan demo račun i započnite s trgovanjem.

Ukoliko ste čekali pravi trenutak za ulazak na tržište, sada se dešava upravo vreme kada treba da preuzmete kontrolu nad svojim finansijama i iskoristite priliku koju pruža ovaj plemeniti metal! Dok globalna nestabilnost trese tržišta, zlato ostaje simbol sigurnosti i stabilnosti I prava prilika za one koji su novi na tržištu da osete profit. Onim iskusnima savetuje se da ne čekaju da inflacija pojede njihov kapital već da ga zaštitite i omogućite sebi stabilan i još veći prihod. Ulaganjem u zlato sada, stavljate sebe korak ispred svih koji će tek reagovati na promene na tržištu. Donošenjem pravih odluka na vreme možete obezbediti dugoročnu finansijsku sigurnost. Ne čekajte ni trenutak i upoznajte se sa trgovinom zlata već danas.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.