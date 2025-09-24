NOVA PRAVILA ZA ULAZAK U EU PRAVE KRKLJANAC NA GRANICAMA! Ko planira da putuje neka se naoruža strpljenjem
Nova pravila ulaska u zemlje EU, koja počinju da se primenjuju od 12. oktobra, u startu će napraviti gužve na graničnim prelazima, pa putnici treba da se naoružaju strpljenjem.
Svim zemljama ostavljen je rok od šest meseci od početka primene novog sistema ulaska i izlaska (EES) za državljane zemalja koje nisu članice EU, a putuju u šengensku zonu na kraće boravke da se prilagode.
Nisu sve zemlje spremne za novine
Zasad su samo Mađarska i Hrvatska najavile da su spremne za primenu sistema EES, koji u praksi znači da će umesto pečatiranja njihovih pasoša putnici prvi put prolaziti detaljniju proceduru, koja će, prema nekim procenama, trajati oko pet minuta po osobi.
Nova procedura uključuje biometrijsku identifikaciju, što podrazumeva fotografisanje lica, uzimanje otisaka prstiju i digitalnu registraciju ličnih podataka i informacija o putovanju.
- Stručna procena je da će za obradu jedne stranke biti potrebno pet minuta, što znači da će na graničnim prelazima biti veća gužva nego što je bila. Zemljama je ostavljen rok od šest meseci da se prilagode novom sistemu, a veliki broj njih nije spreman. Zasad je samo Mađarska najavila da će početi primenu novih pravila, a i Hrvati kažu da su spremni. Niko drugi nije potvrdio da je spreman za novi sistem kontrole prelaska granica, pa je pitanje da li će sistem odmah zaživeti. Onog trenutka kada jednom uđete u EU, formiran je vaš profil i svaki sledeći put se samo skenira pasoš i prolazite - kaže za Kurir Biznis Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta).
Osim EES, najavljeno je i uvođenje sistema ETIAS, koji predstavlja skup protokola koji će od 2026. godine biti uslov za ulazak u EU za državljane zemalja koje su oslobođene viznog režima. Ovaj sistem, koji je deo nove IT arhitekture EU, ima za cilj jačanje bezbednosti unutar Unije i olakšavanje putovanja.
Iako je njegova primena nekoliko puta odlagana, Evropska komisija je saopštila da bi ETIAS trebalo da stupi na snagu u poslednja četiri meseca 2026. godine. Takođe, zbog inflacije i dodatnih operativnih troškova naknada za prijavu je povećana sa sedam na 20 evra, a odobrenje će važiti tri godine.
Čitači pasoša na graničnim prelazima
On dodaje da će čak moći da se uđe na automatizovanim graničnim prelazima na kojima će biti postavljeni čitači pasoša.
- Putnici će iz automobila moći sami da skeniraju pasoš i da prolaze. Ista je stvar i na izlasku iz EU gde se očitavanjem pasoša prepoznaje vaš profil i ubacuje datum kada ste izašli, čime se notira da ste napustili njenu teritoriju. Na taj način sistem kontroliše da li je neko u EU ostao duže od 90 dana, koliko je dozvoljeno u roku od šest meseci - objašnjava Seničić.
Putnicima koji odbiju da daju biometrijske podatke ulazak na teritoriju zemalja koje primenjuju EES neće biti dozvoljen. Cilj uvođenja sistema je bolja zaštita spoljnih granica EU i efikasnija borba protiv ilegalnih migracija.