Osim EES, najavljeno je i uvođenje sistema ETIAS, koji predstavlja skup protokola koji će od 2026. godine biti uslov za ulazak u EU za državljane zemalja koje su oslobođene viznog režima. Ovaj sistem, koji je deo nove IT arhitekture EU, ima za cilj jačanje bezbednosti unutar Unije i olakšavanje putovanja.

Iako je njegova primena nekoliko puta odlagana, Evropska komisija je saopštila da bi ETIAS trebalo da stupi na snagu u poslednja četiri meseca 2026. godine. Takođe, zbog inflacije i dodatnih operativnih troškova naknada za prijavu je povećana sa sedam na 20 evra, a odobrenje će važiti tri godine.